¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de la segunda temporada de 'The last of us'?

La 'extraña pareja' de aventuras formada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) ha regresado a Max con el estreno de la segunda temporada de 'The last of us', la exitosa serie basada en el famoso videojuego de Naughty Dog.

Los fichajes

La trama de la ficción se ambienta cinco años después de que Joel y Ellie empezaran su periplo durante la epidemia del hongo que está transformando a los humanos en monstruos caníbales. Entre los fichajes de los nuevos episodios están Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright.

Esta segunda temporada cuenta con siete nuevos episodios, después de los nueve de la primera. El primero, estrenado en España el pasado 14 de abril, supuso la aparición de algunos de los nuevos personajes, que siguen ampliándose a partir de este lunes 21 de abril, con la emisión del segundo episodio de la nueva entrega.