Iturralde, en Carrusel

En tres meses cumpliré 61 años. La vida pasa tan rápidamente que me parece que fue ayer cuando empecé a ser oyente de la Cadena SER, en aquellos sábados por la mañana escuchando a Juan de Toro presentar el concurso infantil "1, 2, 3… Bimbo otra vez". Tendría siete u ocho años. ¿Por qué me enganché? Pues lo ignoro. Supongo que porque me enamoré del transistor y de la radio.

Además, por casualidades y circunstancias profesionales, he trabajado en diferentes etapas en esta gran empresa, en programas nacionales como La ventana, Hoy por hoy, Carrusel, etc., por lo que estoy agradecido y, por qué no, orgulloso. Soy, claro, oyente de Carrusel, como también de Tiempo de Juego en la COPE, el Radioestadio de Onda Cero o El Tablero de Radio Nacional. Me gusta escuchar a todos.

Vaya por delante mi respeto personal y mi admiración profesional a Dani Garrido, que lleva el brazalete de capitán del histórico programa, pero no entiendo qué pinta Iturralde González en ese show. Lejos de adoptar un tono que destense y relaje el ambiente —cosa que el colectivo arbitral necesita como el comer, desde su nefasta gestión y sus altavoces en medios—, cuando aparece Iturralde se respira en antena una tensión impropia de la SER.

Iturralde se atropella con las palabras, no controla el discurso y, lo peor si hablamos de radio: no escucha. Aporto una prueba. Este pasado sábado, Lluís Flaquer le comentaba lo siguiente (y lo transcribo tal cual, sin añadir ni puntos ni comas):

LF: "pero si han expulsado a muchos jugadores"

IG: "¡¡no, no, no, no!! ¡Eh! Sí. Si se han expulsado. No, no, pero que, que cuando hablamos de..."

Y prosigue: "No te equivoques, que no te equivoques", cerrando su soliloquio con esta sentencia: "¡¡el problema es que tenéis la cabeza llena de suciedad!!", contestando a un apunte de Sique Rodríguez. ¿Suciedad? ¿En un programa que promueve el fútbol?

Supongo que el exárbitro les dará muchas visitas y clicks, y que el anunciante estará contento, pero este sujeto no le hace ningún favor ni a la comunicación, ni a la radio, ni mucho menos como altavoz de un colectivo, el arbitral, al que dice defender.

Puede escuchar habitualmente en Carrusel Deportivo a Iturralde: el penúltimo clasificado en el Mundial de la elegancia, el farolillo rojo en el de la expresión lingüística, y con roja directa en la competición de la distensión.

¡Y viva la radio!