Laura Escanes revela que sufría un aborto durante 'Planeta Calleja' con Risto Mejide: "Fue muy duro"

La conocida influencer y presentadora catalana Laura Escanes ha compartido públicamente un episodio personal difícil que vivió durante su participación en el programa 'Planeta Calleja' en 2017, junto a su entonces pareja, Risto Mejide. Durante esta experiencia en Sudáfrica con Jesús Calleja, Laura atravesaba un aborto programado, revelación que ha decidido hacer años después.

Por aquel entonces, la pareja viajó a Sudáfrica con Jesús Calleja, pero durante la grabación mantuvieron en secreto lo que estaba ocurriendo. Años después, y tras su separación, Escanes ha vuelto sola al formato, esta vez a 'Universo Calleja', donde ha decidido sincerarse sobre aquel episodio.

“Justo coincidió el viaje a Sudáfrica que yo estaba mal. Personal y físicamente no estaba bien”, ha recordado Escanes en la entrevista emitida este miércoles, 16 de abril, en Telecinco.

Durante la conversación, la influencer explica que algunas situaciones que se justificaron entonces como manías de Risto, en realidad, eran medidas para protegerla a ella. “Risto es de ciudad y no puede dormir aquí”, decían, cuando la verdadera razón era que Escanes estaba atravesando un aborto. Tal y como ella explica, "sangrando lo más grande y con dolores horribles”, necesitaba condiciones mínimas de comodidad: “no podía estar durmiendo en un sitio donde no hubiera un baño”, explica.

"No estaba preparada"

La decisión de interrumpir el embarazo fue tomada por ella, aunque ese hecho no le restó sufrimiento. “Fue duro, porque era un momento en que yo no estaba preparada. Era muy joven”, ha explicado. “Yo decidí abortar, yo soy pro aborto y siempre lo he defendido y lo defenderé”. En la charla, Escanes remarca que tenía 20 años y que no se sentía lista “ni físicamente, ni económicamente, nada”. “Fue muy duro para mí decidirlo, porque Risto era el amor de mi vida, y yo quería ser madre con él”, añade. Un tiempo después, en 2019, la pareja tuvo a su hija Roma.

En el programa emitido este miércoles, Escanes también subraya lo complejo que puede ser vivir un aborto incluso cuando es una decisión propia y meditada. “Es muy duro. Yo lloraba”, asegura, y añade que no habló antes del tema por el entorno mediático en el que se encontraba. “Me sentía culpable. Venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, que para protegerme ese tema no lo comenté”.

Calleja: "Estoy en 'shock'"

Ahora, tras años de silencio, ha decidido hablar de ello con naturalidad. “Creo que no es nada malo, no me tengo que avergonzar para nada”, afirma durante la charla con Calleja, a quien le ha sorprendido visiblemente la confesión, y reconoce que no fue consciente de nada durante aquel rodaje. “No nos enteramos de nada. Estoy en ‘shock’”, responde el presentador.

Después de la emisión, la propia Laura Escanes ha publicado ella misma esta parte de la entrevista en sus redes sociales, consciente de que el tema del aborto es todavía un tabú para muchas mujeres.