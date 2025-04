Un giro copernicano

Es mejor analizar un programa en la cuarta entrega que en la primera. Y en la décima que la quinta. Así que este lunes me tragué enterito el 'Malas lenguas' y vi cosas técnicas y de contenido que me gustaron y otras que no.

Las risas enlatadas. ¡No, por favor! El responsable de que suenen en programa es un técnico de sonido, que en el fondo hace lo que le mandan, que dispara a discreción unas risas enlatadas que en 2025 lejos de adornar, sinceramente sobran. Sabiendo que el programa se emite con público presente es raro, porque realización y audio deberían colocarse en la misma linea, dado que mientras suena una carcajada resulta desolador ver al público que se acaba de reír o que ni siquiera sonríe.

Durante la pandemia, cuando los platós de televisión (cada vez más corales y parecidos a los estudios de radio) y los propios estudios de radio (cada vez más parecidos a los platós de televisión) todavía tenía cierta lógica colocar estas risas falsas para ocupar el vacío de espectadores en las diferentes producciones. Pero hoy ya no. A mi no me gusta que me digan cuándo tengo que reír.

Y me río con el desparpajo de Raquel Hervás en este espacio, pese a que tengo la impresión que va demasiado atropellada, o que le hacen ir demasiado rápido, de la misma manera que tiene a quien le dan un minuto para chutar cinco penalties. Por tanto, 'keep calm' y dejen que el humor haga su camino y que las secciones respiren que cada día tienen dos horas de programa: ni lo rápido ni lo atropellado siempre es lo más efectivo.

Otra cosa que me gustó del cuarto programa de La 2, que con estos vaivenes de programación quién sabe si próximamente también en Teledeporte, consiste en su inmediatez colocando créditos durante el programa. Un tertuliano realiza un argumento sobre cualquier tema y a los diez segundos, plof, ya tenemos el título de crédito (lo llamaré 'chyron' que queda más profesional) en pantalla.

También me gustó mucho la pieza de Álvaro Velasco (por original, currada y cachonda) sobre el concurso de la elección del mejor peor Rey de la historia de España, no es fácil contando con Borbones, Austrias, Trastámaras, y otros tantos... Y creo que no sería mala idea un paulatino giro del programa hacia contenidos más desenfadados en lugar de mantener algunos ítems de un programa que denuncia bulos y va de demasiado serio. No olvidemos que el mundo es una broma.