Aimee Lou Wood, indignada por la parodia de 'Saturday Night Live' "cruel y sin gracia" sobre sus dientes

El mítico programa televisivo 'Saturday Night Live' (SNL) lleva nada menos que cinco décadas sacando punta a la actualidad con sus sarcásticos 'sketches'. Sin embargo, uno de ellos le ha obligado estos días a pedir disculpas. Se trata del 'gag' en el que parodiaban la tercera temporada de la exitosa serie de Max 'The White Lotus', ambientada en Tailandia, después de las quejas de una de las actrices de la ficción.

La actriz británica Aimee Lou Wood denunció en sus redes sociales la parodia "cruel y sin gracia" que habían hecho sobre ella en el último programa de 'Saturday Night Live'. En el 'sketch', titulado 'The White Potus', los personajes de 'The White Lotus' fueron sustituidos por Donald Trump, su familia y miembros de su equipo.

Así, James Austin Johnson interpretaba el papel del presidente de EEUU como si fuera el patriarca de la adinerada familia Ratliff, que en la serie de Max corre a cargo de Jason Isaacs. Mientras, su mujer en la ficción era sustituida por una Melania Trump interpretada por Chloe Fineman. El problema vino con el gag de Jon Hamm haciendo de Rick (Walton Goggins) y Sarah Sherman metiéndose en la piel de Chelsea (Lou Wood), con una dentadura postiza y hablando con un exagerado acento británico.

En el 'sketch', Hamm lanza la pregunta: "¿Qué pasaría si elimináramos todo el flúor del agua potable? ¿Qué le haría eso a la dentadura?". Justo en ese instante, la cámara enfoca a Sherman, que responde: "¿Flúor, qué es eso?".

Indignación

La referencia a sus dientes provocó la indignación de Lou Wood. "No tengo la piel fina. De hecho, me encanta que me tomen el pelo cuando es inteligente y con buenas intenciones. Pero la broma era sobre el flúor... Tengo dientes grandes y separados, no en mal estado. No me importa la caricatura, entiendo que eso es lo que hace 'SNL'. Pero el resto de la parodia era un ataque y yo/Chelsea fui la única golpeada”, escribió la intérprete en Instagram.

Poco después la intérprete incidió en el gag: "Es una lástima porque me lo pasé genial viéndolo ['SNL'] hace un par de semanas. Sí, es una parodia, sin duda —de eso va el programa—, pero debe de haber una forma más ingeniosa, con más matices y menos barata".

Misoginia

También quiso dejar claro que sus quejas no iban en contra de la actriz que la imitaba, Sarah Sherman. "No la odiéis a ella, odiad el concepto”. "Fue una parodia aguda y divertida hasta que de repente dio un giro estridente hacia la misoginia de los años setenta".

Además criticó el exagerado acento británico utilizado en el 'sketch', describiéndolo como "completamente inexacto": "Si al menos hubiera sido un buen acento británico, lo habría respetado más", añadió. Tras las quejas, 'SNL' se ha disculpado con la actriz de forma privada, ha confirmado según Lou Wood.

La actriz, que se dio a conocer internacionalmente gracias a la serie 'Sex Education', ya se había lamentado en entrevistas previas del excesivo peso que le daban a su imagen: "Es frustrante cuando mi apariencia se convierte en el tema principal", había señalado.