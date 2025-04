Ya avisé recientemente que no soy especialista en cine, y que mis lecturas cinematográficas adolecen de muchos matices. A pesar de ello, no quise perderme el estreno de 'Parenostre', dirigida por Manuel Huerga y producida por Filmax & Minoria Absoluta.

La película refleja un trabajo que mezcla a la vez realidad y ficción sobre la vida de Jordi Pujol, su niñez, adolescencia y lucha contra el franquismo, y su época más complicada personal y políticamente que se concreta en los años posteriores a la Presidencia de la Generalitat, que ostentó entre 1980 y 2003.

Egos y pretensiones

También aparecen con especial importancia los egos y pretensiones de diferentes miembros de su familia, y de sus compañeros y rivales políticos, la fuerza mediática desde Catalunya y Madrid, el desplome de Banca Catalana, la decidida intervención de algunos poderes del estado para que acabase fracasando el legado de su proyecto político, en fin...

La dirección de Manuel Huerga es bastante impecable, porque ha resuelto bien el 90% de la acción que se ha desarrollado en un plató con un chroma, el cuadro de actores y actrices que encarnan a los miembros de la familia Pujol resulta excelente, en especial en el más que acreditado Josep Maria Pou y Carme Sansa, interpretando al president y a Marta Ferrusola.

Pou ha hecho del president una brillante fotocopia, sin imitaciones, ni exagerando toses ni carrasperas que podrían haber acercado al personaje a la astracanada...

¿Película pro independentista?

Un par de amigos me cuestionaron si el tono de la película era pro independentista. Para mí no lo es, sino que es tan correcto como limpio y me dio la impresión que desde el guion Toni Soler no toma partido sobre los hechos, de manera que la peli resulta muy descriptiva. Sale uno del cine y piensa lo poco que nos imaginábamos que aquel reportero enfadado del 'Sense títol' (Tv3, 1997) crecería profesionalmente de una manera tan notoria.

Hay pelis que son de usar y tirar y que cumplen su función a la perfección, como si fueran pañuelos de papel. Las ves, te ríes, lloras, te emocionas, las recomiendas (o no) y vuelves a casa. Por ejemplo: las de Santiago Segura.

"Parenostre" no deja indiferente y conviene una segunda visión de la misma. Es como la Coca-Cola, que la primera que tomas te quita la sed y la segunda la saboreas. Sea cual sea la sentencia, todos tendremos nuestro propio juicio paralelo sobre la persona que durante 24 años gobernó Catalunya.