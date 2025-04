Álvaro Rico, 'El jardinero' de Netflix: "El éxito de 'Élite' lo gestionamos lo mejor que pudimos, pero eso no significa que lo gestionáramos bien"

A sus 28 años, Álvaro Rico (La Puebla de Montalbán, Toledo, 1996) ha participado en una cuantas series ('Las abogadas', 'El Cid', 'Sagrada familia', 'Hasta el cielo: la serie', 'Alba', 'La caza. Tramuntana'), pero si hay una que lo ha marcado es, sin duda, 'Élite', en la que estuvo en las primeras tres temporadas. Ahora vuelve como protagonista de otra serie de Netflix, 'El jardinero', una ficción a medio camino entre 'Dexter' y 'You'. Interpreta a Elmer, un chico al que un accidente le privó de sentimientos y que se dedica a ejecutar asesinatos por encargo desde un vivero que sirve como tapadera a este turbio y lucrativo negocio, gestionado por su madre (Cecilia Suárez). La plataforma la estrena este viernes 11 de abril.

Elmer es todo lo contrario a como debería ser un actor, porque no sabe expresar sentimientos, ya que ni siquiera los siente. Su madre incluso le enseña a gesticularlos.

Lo que le pasa al personaje es que cuando tenía 6 años tuvo un accidente de tráfico y el lóbulo central del cerebro quedó dañado, haciendo que perdiera la capacidad de sentir emociones. En la vida real no es tal cual, pero hay una enfermedad que se parece mucho a lo que le pasa a Elmer, la alexitimia. Ese fue mi caudal para entender cómo sería una persona sin emociones, porque los actores las solemos llevar al límite. Aquí era como coger un borrador y limpiar todo ese lienzo al personaje, dejarlo en blanco. Ha sido muy interesante porque no es que Elmer esté toda la serie sin emociones, sino que es el punto de partida.

Precisamente encuentra el amor, algo que nunca había sentido, en el lugar más inesperado: en la chica que tiene que matar (Carolina Sopelana).

Para mí lo más interesante no era que tenga que matar a esa víctima por la que está sintiendo cosas que nunca ha sentido, sino cómo él, con 28 años, está viviendo sus emociones como cuando uno se enamora por primera vez a los 13 años, casi de una manera irracional, sin ningún bagaje previo para saber gestionar lo que le ocurre. Por muchos momentos veo una relación tóxica porque las 'red flags' y todas esas cosas para él no existen.

¿No hay un complejo de Edipo en la relación de Elmer con su madre?

Claro, ha sido una relación tan de sobreprotección... Su madre ha hecho una especie de caparazón sobre el hijo por su imposiblidad de sentir emociones y eso le ha convertido en una persona muy introvertida. Es más planta que humano. Son dos personajes con personalidades muy particulares y encima están absolutamente solos en ese vivero y en ese enorme caserío de Pontevedra.

Por todos los recovecos de Elmer, ¿es el personaje más difícil que ha hecho?

Desde luego venía con una base muy compleja. Mi temor es que se quedara en un cliché, que le vieran como un loco. Indagamos mucho en su fisicalidad pero también en el ritmo interno que tiene, su forma de mirar, escuchar, en cómo habla... Sobre todo al principio. Me parecía interesante que hablase de una forma un poco robótica, porque no formula las oraciones como yo lo haría. Yo le contaba al creador de la serie [Miguel Sáez Carral, 'Ni una más'] que para mí es un personaje que no hablaría nunca, que lo haría solo cuando se viera abocado irremediablemente.

Cecilia Suárez y Álvaro Rico, en 'El jardinero' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

¿Se documentó de alguna forma para darle vida?

Me leí dos libros, 'Almendra', que trata también de un chico sin emociones, y 'Desde el jardín'. Hubo una especie de inspiración porque, aunque no tuviera que ver con nuestra historia, es un jardinero al que le confunden con un gran erudito de la economía, de la que no tiene ni idea. Va a los programas de televisión hablando de metáforas de jardinería y se creen que está haciendo metáforas económicas. Elmer también hablaría con símiles de cosas que conoce, como las plantas o el arte.

Para muchos actores su gran papel fue el de un psicópata. ¿Soñaba con hacer uno?

No era mi objetivo, aunque me ha llamado la atención porque a nivel actoral me parecía un reto. Pero yo diría que Elmer no es un psicópata. Muchos espectadores seguro que lo catalogan así, pero nosotros nunca lo entendimos de esa manera. No es un Christian Bale haciendo 'American Psycho'.

¿Fue 'Élite' un antes y un después para usted?

Claro. No es que la serie fuera un éxito de audiencia, sino que se convirtió en algo más, en una especie de fenómeno social, como han podido ser 'La Casa de Papel', 'Stranger Things'... Después de un éxito tan abrumador, siendo tan joven, a nivel profesional tiene sus pros y sus contras, pero te coloca en un lugar. Puede ser beneficioso o no, depende de cómo lo manejes.

Carolina Sopelana y Álvaro Rico, en 'El jardinero' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

Omar Ayuso, su compañero en 'Élite', contó lo difícil que fue para él asumir ese éxito. ¿Cree que es fácil perder el oremus con tanta fama siendo tan joven?

Supongo que todos lo gestionamos como mejor pudimos, pero eso no quiere decir que lo gestionáramos bien. Si me ocurriera algo así ahora sería muy diferente, pero no sería justo comparar, porque el Álvaro de 20 años no tiene nada que ver con el de ahora, con 28, ni con el de dentro de 5. Hace tiempo que supe quedarme con un agradecimiento a lo que pasó aquellos años. Cada vez lo recuerdo más como un cuento que voy rellenando de manera un poco imaginaria porque tampoco tengo tanta consciencia de lo que pasó, de lo que hice, de lo que no... Me evoca nostalgia porque pienso en los compañeros, en esos chiquillos salvajes, que también me parece muy bello. Me quedo con el compañerismo que había, con esos chavales que querían ser actores y comerse el mundo.

¿Le gustó el final de 'Élite'?

Ahí me has pillado. No lo he visto.

Pues la escena con los personajes de la última temporada visitando un instituto público y dándose cuenta de que no tienen nada que ver con los auténticos chicos de su edad es impagable.

Viniendo de la mente de Carlos Montero [el creador] y su equipo no me cabía duda de que sabría escribir un buen final a esta saga.