Iban García, el 'tiktoker' con tres millones de seguidores que salta a la televisión: "Mucha gente ve en mí al nuevo Jorge Javier Váquez"

Iban Garcia (Azcoitia, 1999) es uno de los rostros más importantes de TikTok en España, donde acumula casi tres millones de seguidores, y ahora se postula como una de las revelaciones del mundo de la televisión poniéndose al frente del 'reality' 'Los vecinos de la casa de al lado' de Mediaset. Ya hay quien lo compara con Jorge Javier Vázquez: "Dicen que ven el reflejo de él en mí como la nueva generación. A mí me parece un halago que me comparen con una persona que tanto admiro y he visto durante toda mi vida".

La segunda temporada del programa exclusivo de Mitele Plus 'Los vecinos de la casa de al lado' reúne a seis participantes de la última edición de 'La isla de las tentaciones', Alba Rodríguez, Sthefany Pérez, Bayan, Álvaro Rubio, Mayeli y Gerard, con algunas cuentas pendientes, y muestra su convivencia con conexión 24 horas en dos apartamentos acristalados situados uno frente al otro. El formato tiene galas en directo los lunes y los miércoles, presentadas por García, y una expulsión semanal.

El éxito de los 'realities'

Mediaset sigue así explotando el gran éxito del 'reality' de parejas de Telecinco, que superó todos los datos de audiencia y dio la vuelta al mundo con el 'fenómeno Montoya'. "Para mí ha sido muy gratificante y placentero ver cómo la gente joven ha vuelto a engancharse a la televisión lineal", valora el presentador. "El público joven muchas veces es difícil de convencer porque tenemos un abanico muy grande de opciones audiovisuales", añade.

"Yo siempre diré que el futuro de la televisión está en la sinergia entre lo digital y lo lineal, saber complementarse y aprovechar todas las opciones que nos da la comunicación", reflexiona el 'tiktoker'. También se muestra feliz de que las nuevas generaciones puedan aspirar a estos cargos: "Tienes que apostar por nuevas caras y nuevas formas de comunicar".

Un sueño cumplido

Con este nuevo proyecto, García cumple uno de sus sueños con tan solo 25 años: convertirse en presentador de un 'reality'. "Nunca pensé que esto llegaría tan pronto y tan de repente porque todavía tengo toda la vida por delante y estoy aprendiendo", asegura emocionado. Sin embargo, se enfrentó a los primeros miedos y presiones cuando le presentaron el proyecto: "No sabía cuándo me iban a dar la oportunidad de hacer algo así porque nunca lo había hecho. Tengo que estar a la altura de todas esas personas que han tomado esta decisión".

En este nuevo papel, García muestra una nueva faceta muy diferente a la que enseña en sus redes sociales. "Mi objetivo es ser natural, que la gente conecte conmigo y con el programa y que disfruten junto a mí del 'reality' en directo. No puedo evitar emocionarme por todo lo que está pasando y transmitir lo que estoy viviendo", asegura. "La gente disfruta de lo inesperado, de la espontaneidad y de lo que sale del guion y la escaleta. Ahí está la magia de la televisión", manifiesta.

Un futuro televisivo

El 'influencer' espera algún día llegar a ponerse al frente de "un formato de 'prime time'" y "conectar, de repente, con Cayos Cochinos [las islas de Honduras donde graban 'Supervivientes']". También sueña con un 'talent' como 'Operación Triunfo'. "El truco está en no esperarte nada nunca. Las cosas llegan cuando no te lo esperas. Mientras, tienes que seguir trabajando, aprendiendo y disfrutando del proceso, con sus pros y sus contras", desliza.

Pero, en realidad, García tiene claro su objetivo: "Espero que algún día me pongan un cuadro en el pasillo de Mediaset [un espacio que tiene fotografías de los rostros más importantes del grupo de comunicación]", bromea.