¡¡Qué tía, la IA!!

El titular que encabeza este artículo es un homenaje a un cómic que leí decenas de veces, del maestro Francisco Ibáñez vertida en los personajes de Mortadelo y Filemón. "Qué tía, la CÍA", se titulaba el cómic original. Pero en estos tiempos modernos debo apuntar a IA, en lugar de la CIA. La imagen de la columna la ha realizado Chat GPT a partir de una imagen mía que le he facilitado y creo que ni se parece a mí, ni tampoco a Filemón...

Creo que nos conviene a todos realizar una reflexión tranquila sobre la propagación de Chat GPT. Y si es posible sin necesidad de preguntarlo al propio Chat GPT... porque se nos está yendo de las manos. Y lo hago con un caso real.

Le pedí a mi hija (que estudia primero de psicología en una universidad pública) que realizara una sencilla encuesta entre sus compañeros de curso sobre el uso que le dan a la inteligencia artificial y en concreto al Chat GPT. Las cifras que me facilitó son elocuentes porque el resultado ni yo mismo no me lo esperaba. De un aula de 34 estudiantes de primer curso universitario, entre 32 y 34 estudiantes utilizan Chat GPT desde el móvil cada día o casi cada día.

En primer lugar, varios alumnos, por medio de Chat GPT, enviaron los apuntes un documento de 40 folios en formato DINA4 para que, a partir del mismo, la IA le enviara algunas posibles preguntas para un examen.

Pero es que no tan sólo todos los alumnos, sino que el profesorado también hace lo propio: seis de siete docentes utilizan el Chat GPT. ¿Para qué? Para orientarse y formular preguntas que poner en un examen. Blanco y en botella: como los alumnos ya habían recibido algunas preguntas, en el examen recibieron las preguntas esperadas.

Creo que todo esto va más allá de la anécdota y la casualidad, y que por tanto existe una deriva clara hacia una penetración irrefrenable de la IA en nuestras vidas tanto a estudiantes como a docentes.. y a mucha gente que está al alcance de estas plataformas.

Claro que los datos no son extrapolables a todo el país... pero solicito que le den una oportunidad a lo que sospecha mi olfato. Mi nariz. Y el asombro que me genera la facilidad y la rapidez en la que opera Chat GPTgenera un paulatino adiós de la cultura del esfuerzo. Total... si lo tenemos todo a nuestro alcance tocando una pantalla con nuestro dedo índice... Ni el gran Francisco Ibáñez, ni Mortadelo ni Filemón lo hubieran imaginado...