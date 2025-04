El meneo que está generando RTVE en el panorama audiovisual tras sus fichajes tanto entre la opinión pública como con sus principales competidores (especialmente Mediaset y Atresmedia) es notorio. El parking del entretenimiento lo tiene prácticamente al completo: David Broncano, Marc Giró, Andreu Buenafuente, Jesús Cintora, Javier Ruiz, Arturo Valls...

Habrán notado que de momento no he citado las futuras tardes. Prefiero esperar. Lo único que me gusta es el título: "la familia de la tele". Familia y tele son dos términos universales, positivos y que en la misma frase generan mucho positivismo. Mucho.

Algún amiguito o amiguita que tengo en la corporación y tiene cargo en plaza me dice: "Sergi, nos vamos a meter una hostia importante". Mi respuesta fue muy clara: "si me estás hablando en relación con las previsiones de audiencia... pues no lo creo, porque casi todo lo que habéis fichado está muy bien. Y ni subiréis de audiencia de manera espectacular, pero algo subiréis". Y mi interlocutor/a me respondió: "No, no, Sergi. Te hablo a nivel reputacional. Es un tema que ya lo empezamos a percibir y no te hablo de redes sociales. Hay cierta vergüenza y opiniones en la casa muy en contra. Lo verás". Plof. Me quedé helado.

En todo caso, me guardo en el bolsillo la biblia que desde RTVE pretende "hacer una televisión pública cercana, inclusiva y de calidad". Bien, ese debe ser el objetivo de una cadena pública ahora y siempre, pero no destacarlo ahora para justificar unos fichajes que provienen de una privada, que tras diez años de un indudable éxito abandonó la fórmula y a sus colaboradores porque las naranjas no se podían exprimir más.

Recuerden que hace unas semanas en un titular de esta columna explicaba lo que se filtraba desde la corporación pública: "no será un nuevo sálvame", proclamaban. Ya advertí que tres o cuatro presentadores al mando de un programa... miau. Cuando estaban en la privada muchos decíamos... "No pasa nada; es entretenimiento y es Mediaset quien se juega los duros". Y les salió bien. Ahora, lo mismo -o casi lo mismo- pero desde la tele pública la opinión siempre pasará por un matiz diferente.

Pasan los años y personalmente sigo sin ver ningún mérito a la exmujer de un ex-torero para aparecer todas las tardes como copresentadora de un programa. "Es una vergüenza que nuestra imagen sea esta", me recordaba mi interlocutor/a. Correcto.