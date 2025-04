Carol Rovira: "Sería superbonito que el ganador de 'Eufòria' representara a Andorra en Eurovisión"

Aunque se dio a conocer como actriz, en 'Amar es para siempre' y en su 'spin-off', '#Luimelia', Carol Rovira (Camarles, Tarragona, 1989) lleva desde pequeña ligada a la música. No solo ha sacado diversos 'singles', sino que también ha ejercido de 'coach' y de jurado en el concurso de cantantes de TV3, 'Eufòria'. Ahora interpreta a la hermana de Amanda, la protagonista de la serie de Atresplayer 'Perdiendo el juicio', a la que acusan del asesinato de su prometido.

'Perdiendo el juicio' presenta un caso nuevo en cada capítulo, pero su trama recorre toda la serie.

Sí. Mi personaje, Daniela, es mucho más caótica e impulsiva que su hermana, alguien a quien le gusta cruzar los límites constantemente. Al final del primer capítulo está a punto de casarse pero la detienen acusada del asesinato de su futuro marido. Aunque la serie tiene una historia autoconclusiva en cada episodio, la mía no se resolverá hasta el final. En cada capítulo se va desgranando un poco a mi personaje. Hay momentos en los que la ves más sospechosa y otros en los que piensas que es inocente.

Su personaje le da el toque Agatha Christie a la serie.

Lo chulo es que el público tiene doble trabajo en cada capítulo: la trama autoconclusiva y el caso de Daniela. En cada capítulo se da información nueva. Ha sido muy chulo rodar la serie porque a mí me sale mucho lo de tocar, pero el personaje de Elena Rivera no se dejaba.

El TOC de la protagonista es el detonante de la serie, ¿pero no cree que cualquiera puede sentirse identificado, porque los problemas de ansiedad y de estrés no son tan extraños?

Totalmente. Todos hemos vivido momentos de mucha rigidez por llegar a un sitio que no conoces o por lo que sea, metiéndonos presión por algo. En el caso de Amanda es una enfermedad y no lo puede controlar, pero sí que hay cosas del personaje en las que me he visto reflejada en algún momento, y eso que yo soy mucho más libre.

Elena Rivera reconoce que es muy autoexigente, igual que su personaje. ¿Le pasa igual?

Yo no. A mí me gusta implicarme con los proyectos, pero intento ser bastante flexible, y con los años cada vez intento romper más la rigidez. Estamos aquí de paso y es una pena vivir con un palo en el culo. Prefiero disfrutar de las cosas y no verlas como una obligación, sino como un juego, y ser una persona cercana.

¿Sigue compaginando la interpretación con su faceta musical?

Ahora mismo no estoy componiendo, tengo el tema de la música un poco parado. Pero es algo que no pienso soltar. También me encantaría hacer un personaje que cantara. La música me ha acompañado desde pequeñita, porque estudié en el conservatorio e hice la carrera de magisterio musical. De alguna manera vino de ahí lo de 'Eufòria', programa al que he estado ligada en las tres temporadas, la primera como 'coach' y las siguientes como jurado. Fue una experiencia muy enriquecedora.

Carol Rovira, en 'Perdiendo el juicio' / MICHAEL OATS / ATRESMEDIA

¿Seguirá ligada al programa?

No sé si habrá más ediciones, yo espero que sí y deseo poder estar ahí, si quieren contar conmigo. A mí me enseña mucho tener que juzgar a la gente en directo, tienes que tener una gran agilidad, así que es un entrenamiento muy chulo.

¿Ha seguido las carreras de los concursantes?

He ido a conciertos de más de uno. Todos son unos 'cracks' y hay alguna carrera meteórica...

'Versió Rac1' adelantó que directivos de TV3 habían viajado a Andorra para presentar el proyecto de que el ganador de 'Eufòria' pueda representar a ese país en Eurovisión. ¿Cómo lo vería?

Estaría muy bien, sería superbonito.

Alfred García, Carol Rovira y Albert Sala, jurado de 'Eufòria'. / 3CAT

'Eufòria' fue acusada de plagio por parte de los creadores de 'OT', aunque al final se desestimó la demanda. ¿Le preocupó el tema?

Es un tema bastante resbaladizo que se me escapa un poco, pero es verdad que luego se quedó en nada. Había muchas cosas diferentes entre ambos programas.

Dentro de poco la escucharemos hablar de nuevo en catalán, ya que participa en la nueva serie de TV3 'Delta', que se estrenará este año.

Es un 'thriller' que se rodó en mi tierra, en el delta del Ebre. Fue un regalo, porque además podía hablar con mi dialecto.

¿Cómo es su personaje?

Es Tina, una chica que vive en una casa muy auténtica del delta del Ebre y que tiene una empresa de kayaks que ofrece rutas por el río. Así que tiene una gran conexión con la tierra, su entorno y el ecosistema. Me parece que tiene un punto oscuro, pero luego vuelve la luz otra vez.