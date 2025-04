Sucedió durante la mañana de este martes. Según informaron en un comunicado que firmaron Atresmedia Cine y MOD Producciones, en donde se lamentan del fatal desenlace: "Carlos Suárez, gran experto en escalada, paracaidismo y salto base, con muchos años de experiencia en estas disciplinas, se encontraba realizando junto a otros saltadores profesionales unos saltos para el rodaje de la película 'La fiera' cuando se ha producido el fatídico accidente. Las maniobras se estaban llevando a cabo bajo las estrictas medidas de seguridad que obliga este tipo de actividad.

Atresmedia y MOD Producciones finalizaron el comunicado expresando su más sincero pésame a la familia y amigos del finado, tras verificar que no se le abrió el paracaídas después de algunos intentos fallidos de hacerlo. Carlos Suárez, de 52 años, falleció en el acto. Ni la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Villacañas y una UVI móvil pudieron hacer nada por él.

Ir a trabajar y no volver a casa nunca más. Un drama, una injusticia, una fatalidad y un sinsentido, aunque no olvidemos que trabajos y oficios como este llevan implícitos riesgos de los que sus profesionales son conscientes.

Pero... ¿y los otros? Me refiero a gente que no es profesional, a gente cuyo objetivo en la vida es tan sólo un "me gusta" en su red social. Un like. Con perdón, una mierda de like. Porque existe gente quien por este like se desvive e incluso que acaba dejándose la vida, realizando videos sin evaluar el riesgo evidente que comporta realizar una foto en una azotea, o un video saltando de edificio a edificio. De manera regular nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre este tipo de muertes violentas de Youtubers y tiktokers (desde luego, vaya sociedad nos está quedando). Sabemos de esto a los exponentes conocidos de este gremio, pero... ¿y quienes no lo son? También se dejan la vida pero no nos llega su fatalidad al no ser conocidos. De ninguna manera estoy promoviendo una norma general para que se regulen estos comportamientos, que ya mayorcitos, aunque por lo visto, desde luego que no todos.

Un apunte. TVE ha confirmado el fichaje de Javier Ruiz para el programa "Mañaneros". Ruiz se unirá a Adela González para presentar juntos el magazine matinal de la tele pública, que trabaja en una remodelación de sus contenidos, donde se desliza que apuntará a tintes más políticos. Ay, ay, ay...