Dulceida desnuda su embarazo en Prime Video: "Aluciné con tanto 'hate' por ser madre con una mujer"

Dulceida, una de las 'influencers' más seguidas de España, está habituada a mostrar detalles de su vida personal y profesional en las redes. Así que tuvo claro que para la segunda temporada de su docuserie, que Amazon Prime Video estrena este viernes 4 de abril, iba a mostrar todo el proceso de su embarazo, desde el inicio de su tratamiento de fertilidad junto a su mujer, Alba Paul, hasta el nacimiento de su hija, Aria. Aunque eso le costara ataques homófobos.

En 'Dulceida al desnudo 2+1' la vemos expandir su marca a nivel internacional y reconoce que tendrá que sacrificar cosas al ser madre. Su pareja augura que lo pasará mal renunciando a proyectos. ¿Finalmente ha sido así?

De momento lo que más estoy sacrificando son viajes. Digo que no a todos, a no ser que sean poquitos días, porque no me quiero separar tanto tiempo de mi hija. Lo pasé peor en el embarazo, que quería trabajar como siempre y mi cuerpo me decía que no podía. Eso me frustró. Ahora, siendo ya madre, creo que nos organizamos muy bien, aunque esté el triple de cansada.

¿Le sorprendió recibir tanto 'hate' por haber decidido ser madre con una mujer?

Era consciente de que lo iba a recibir, pero aluciné con la cantidad. Es verdad que el 99% de las críticas no venían de seguidores míos. Mi comunidad es respetuosa, libre, y no me da miedo, pero cuando sales de esa burbuja y llegas al público más general, aluciné con la de comentarios misóginos, porque fueron una barbaridad. Me cabrea, ya no por nosotras, sino por la gente, tal vez más joven, a la que le afecta de verdad. A mí ya no me pasa, creo que el problema lo tienen ellos cuando te preguntan: ¿y dónde está el padre?. ¡Pero si ya saben la respuesta! La gente que lanza este tipo de comentarios me parece bastante ignorante.

¿En ningún momento le dio apuro mostrar momentos tan íntimos, como el parto?

No, salió de mí. En la primera temporada mi idea era hacer un poco lo que ha sido esta segunda. Siempre me han permitido marcar mis límites, pero es que yo tampoco pongo muchos porque creo que si haces algo así tiene que ser real, natural, viéndome vulnerable, fuerte, con miedos, feliz, triste... Poner tantos filtros no tendría ningún sentido. Me sentí supercómoda, aunque en algunos momentos tan íntimos acababa diciendo: esto ha sido raro. Hemos hecho lo que a mí me gustaría ver como espectadora.

¿El bebé sí que tuvieron claro que no saldría?

Al principio no lo teníamos tan claro, pero cuando nació y la tuve en mis brazos sentí que era mejor que no la conociera todo el mundo. Yo confío muchísimo en mi comunidad aunque no los conozca y si fueran solo ellos no tendría ese miedo, pero prefiero protegerla. En Navidad sí que la enseñamos una vez y ahora la ves y es otra bebé. Pero preferimos proteger su intimidad y que luego sea ella la que decida. Estoy segura de que en muy pocos años va a querer hacerlo.

Dulceida, en 'Dulceida al desnudo 2+1' / AMAZON PRIME VIDEO

Su madre habla abiertamente en la docuserie de que entre las 'influencers' hay envidias y enemistades. ¿Está de acuerdo?

Sí, al cien por cien. Es algo que me horroriza, porque para mí hay competencia, pero la competencia es guay porque creo que te motiva a seguir o alcanzar metas, a perseguir cosas que quieres que a lo mejor hacen tus compañeras, y eso me parece maravilloso. Yo en realidad me llevo bien con todo el mundo, pero sí que es verdad que a veces se nota la envidia. Yo me fijo en lo que yo hago, en mis metas, sin pisar a nadie, e intento apoyar a todas mis compañeras. La gran mayoría también lo hace.

En la docuserie la vemos hablar en catalán con parte de su familia. Su amiga Laura Escanes, que también aparece en este proyecto, se ha convertido en presentadora del 3Cat. ¿No se ha planteado hacer más cosas en catalán?

Me han ido proponiendo cosas que no me han encajado. El mundo de la televisión me encanta pero quiero estar en un proyecto que sepa que lo voy a hacer bien y que a mí, como espectadora, me gustara ver. Espero que llegue ese proyecto, porque además mi familia estaría encantada.