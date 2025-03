¿Por qué miran al monitor?

No sé si se habrán dado cuenta pero cada día ocurre muchas veces. En algunos programas de televisión percibo a invitados (cada vez son más numerosos) que están más pendientes de mirarse por si aparecen en el monitor que tienen delante para verificar que el realizador los pincha en un momento determinado que del propio contenido o debate del espacio.

He apuntado a programas de televisión, grabados o en directo, pero podía referirme a retransmisiones, emisiones en directo de mítines de partidos políticos (les queda muy cutre y no aprenden, en serio) e incluso la fiebre se extiende al propio Congreso de Diputados.

Se detecta fácilmente en programas corales; lo vemos cada día en espacios como 'El Hormiguero' y en 'La Revuelta'; en 'Mañaneros', 'Aruseros', 'Espejo público', 'El programa de Ana Rosa' e incluso en 'Els Matins de TV3'. Siempre, siempre, siempre hay uno o dos tertulianos que están más pendientes del monitor por si el realizador les ‘pincha’ que del contenido del debate. ¿Pueden hacer las dos cosas a la vez? Claro. Y cinco cosas más, si quieren.

Veamos. ¿Es grave mirar el monitor? Sólo he escrito el término “grave” ahora mismo y evidentemente la respuesta es “no”. En absoluto. No se acaba el mundo. Pero a mi entender es feo y desde fuera genera una sensación de quien lo hace de estar desconectado del programa a cambio del egoísmo que transmiten para que su plano de dos segundos de gloria sea fantástico.

Un ejemplo que ocurre a diario: a mi me fastidia que un talentazo como Grison se esté permanentemente fijando en el monitor y si está pinchado o no cuando lanza un chiste.

Nos vamos al Congreso de Diputados porque las imágenes que vemos de sus miembros me despiertan tanta inseguridad como postureo. Están más pendientes del monitor que del mensaje de quienes hablan. ¿A quién me refiero? A todos: desde el propio Pedro Sánchez, pasando por Núñez Feijóo, miembros de otros partidos… tengan o no tengan el uso de la palabra. A veces están al lado de quienes hablan y miran hacia arriba (allí está el monitor que transmite los debates) para verse más o menos arregladitos. A mi personalmente me resulta desolador.

Habrá que recordar a los diputados y a quienes van a la tele, que sólo por eso acabarán apareciendo en la tele, independientemente de que se miren o no. Sinceramente no lo entiendo, en serio.