Esta es la miniserie de Netflix que debes ver sí o sí si te ha gustado 'Adolescencia'

La serie británica 'Adolescencia' ('Adolescence') se ha convertido en el estreno más exitoso en lo que va de año, sobre todo para los espectadores más jóvenes.

La trama va sobre Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado por asesinar a una compañera de su instituto.

La serie, dirigida por Philip Barantini, está disponible en Netflix desde el pasado día 13 de marzo. Desde entonces, los usuarios del servicio de 'streaming' han sido atrapados por la misteriosa trama del 'thriller', que está dando mucho que hablar, sobre todo en redes sociales.

Una trama poco común

Quizás lo que ha enganchado a los espectadores es el hecho de que el crimen lo haya perpetrado un menor, al que interpreta Owen Cooper, cuyo padre es encarnado por Stephen Graham, creador de la serie junto a Jack Thorne.

Lo cierto es que no existen muchas ficciones cuya trama verse sobre un crimen de esas características, pero lo cierto es que Netflix tiene en su catálogo una miniserie que tuvo este mismo éxito hace unos años y que no se aleja mucho de la trama principal de la nueva producción, aunque pueda parecer que ha quedado en el olvido.

Si te gusta 'Adolescencia'...

Se trata de 'Así nos ven' ('When they see us'), una miniserie de tan solo cuatro episodios cuya directora, Ava DuVernay fue nominada a un Oscar a mejor documental, por '13th' en el 2017 y fue ganadora de un Premio BAFTA en el 2015 a mejor dirección por 'Selma'.

Esta miniserie se estrenó el 31 de mayo del 2019 y la diferencia con 'Adolescencia', aparte de que la primera está basada en hechos reales, es la acusación que se hace a los menores, que en 'Así nos ven' es falsa.

La historia se sitúa en el año 1989, cuando cinco adolescentes -cuatro afroamericanos y un latino- son injustamente acusados de atacar y violar a Trisha Meili, una mujer de 28 años, en Central Park, en Nueva York.

Tras experimentar esa terrible situación en la vida real, Meili estuvo en coma 12 días.

No puede quedar en el olvido

Los cuatro episodios de 'Así nos ven' muestra cómo los cinco chicos y sus familias sufren las consecuencias de esas falsas acusaciones, que incluso acaba con su ingreso en prisión.

Además, también muestra sus vidas tras salir de la cárcel, desafiando al sistema judicial y policial estadounidense.

Aunque no se recuerde a día de hoy, esta serie fue un verdadero éxito en su momento. 'Así nos ven' se sitúa en la posición número 37 del ranking de 'Filmaffinity' de las mejores series del siglo XXI.

Ambas ficciones, la más antigua y el nuevo estreno, tan solo tienen cuatro episodios, por lo que son la opción perfecta para hacer una tarde de maratón y disfrutar de dos ficciones que se han convertido en un éxito en Netflix.