Una universidad estadounidense denuncia a la serie viral 'The White Lotus': "Se excede"

La Universidad de Duke ha acaparado mucha atención mediática por su aparición en la exitosa serie de HBO The White Lotus, en la que tienen una publicidad poco favorecedora.

La popular serie, que en su tercera temporada se desarrolla en un hotel de lujo en Tailandia, presenta a una familia adinerada, de la cual dos miembros son exalumnos de Duke. Pero el padre, interpretado por el actor Jason Isaacs, apenas puede disfrutar del entorno lujoso, ya que está implicado en una trama de lavado de dinero y está siendo investigado por el FBI, poniendo en peligro el estilo de vida de alto nivel de su familia.

Una escena violenta con su logo

En el Episodio 5, que se emitió el 16 de marzo, el personaje de Isaacs, Timothy Ratliff, considera acabar con su vida. Se sienta en una mesa, escribe una nota para su familia y se pone una pistola en la sien. Lleva una camiseta gris con el icónico logotipo y la letra azul real de Duke.

Un fragmento de esta escena se hizo viral en plataformas de redes sociales como X y Reddit. El momento no podría haber sido más oportuno, ya que Duke es favorito para ganar el campeonato nacional de baloncesto universitario de la NCAA. Algunos usuarios sugirieron que la escena reflejaba lo que podría ocurrir si pierden el torneo de March Madness.

Sin permiso

Duke no aprobó el uso de su logotipo en The White Lotus, dijo la universidad. "The White Lotus no solo usa nuestra marca sin permiso, sino que, en nuestra opinión, la utiliza en una imagen preocupante, que no refleja nuestros valores ni quiénes somos. Se excede", dijo Frank Tramble, vicepresidente de comunicaciones, marketing y asuntos públicos de Duke, en un comunicado. "El suicidio es la segunda causa de muerte en los campus universitarios. A medida que las imágenes del programa se comparten ampliamente en las redes sociales, estamos utilizando nuestra marca para promover la concienciación sobre la salud mental y recordar a las personas que hay ayuda disponible".

En The White Lotus, Duke no está siendo retratado de la manera más favorecedora. Patrick Schwarzenegger interpreta a Saxon, el engreído hijo mayor de la familia Ratliff, un playboy recién graduado de Duke que ahora trabaja para su padre. Su hermana, una budista pacifista, asiste a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la principal rival de Duke.

"Duke aprecia la expresión artística y la narración creativa, pero los personajes que usan ropa con las marcas registradas federales de Duke crean confusión y sugieren erróneamente un respaldo o una afiliación donde no existe", dijo Tramble.