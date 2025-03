El influencer Gotzon Mantuliz es el nuevo campeón de 'El desafío': "Me gustan los retos y ponerme a prueba, no me cierro a nada"

Creador de contenido, fotógrafo, amante de los viajes y de los animales, Gotzon Mantuliz añade un nuevo título a su carta de presentación: campeón de la quinta temporada de 'El Desafío'. Con 711 mil seguidores en Instagram, el influencer vasco se dio a conocer tras ganar otro concurso, 'El Conquistador del Fin del Mundo', en 2009. Su éxito le permitió dedicarse a sus pasiones, y ha ido creciendo compartiendo su amor por la naturaleza y su estilo de vida. Ha participado en el programa 'Zapeando' y fue el profesor de gimnasia en 'OT 2018'. Apasionado de los retos, pocas veces dice que no a lo que le propongan. Así lo ha demostrado en la nueva edición de 'El desafío' donde se ha mantenido favorito desde el primer día. Con su última prueba, una coreografía acrobática, se ha llevado su merecida victoria.

¿Cómo ha sido participar en el programa?

Una aventura muy grande, ha sido como una montaña rusa, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido exigente tanto física como emocionalmente, pero estoy muy contento de haber participado en el programa.

¿Cuál ha sido el desafío que le ha costado más? ¿Y cuál ha sido tu favorito?

El que me ha costado más ha sido la final, porque ya llevo acumulando bastante desgaste de todas las semanas y quise hacer algo realmente espectacular, y entrenando me pasé de la raya. Llegué los días antes de la final ya con muchos dolores en los brazos, mareos por alguna caída en el cuello y ya en el ensayo general me notaba que no tenía fuerzas para nada. Y, por otro lado, la prueba que más he disfrutado ha sido la primera. Arranqué el programa con la prueba de los 'straps', que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y tener la oportunidad de entrenar con los mejores para hacer una prueba así tan espectacular, pues fue un privilegio.

Hablando de los inicios, ha liderado el concurso desde el primer día. ¿Se esperaba la victoria?

Siempre he tenido en mente intentar hacerlo lo mejor posible para poder ganar. Pero hay tanta diferencia de puntos en una gala si quedas el primero o el último... puede haber hasta 27 puntos de diferencia, con lo que puede pasar cualquier cosa Encima en la final tus puntos se suman con los de un compañero, la clasificación puede dar un vuelco. Iba con pies de plomo gala tras gala, y de cara a la final sí que sentía más presión de que se iba a terminar, pero tuve suerte de mantenerme ahí.

Si estás en buena forma física hay algunos retos que se te darán mejor, pero en general hay que ser una persona completa

¿Cómo era la preparación antes de cada reto?

Cada prueba es tan diferente que no hay una rutina que sirva para todas. Depende de la semana, si te toca un reto muy físico puedes entrenar poquitas horas al día, porque el cuerpo no da más. Y yo que sé, otra semana que te toca tiro con arco, pues sí que le dedicas más tiempo a estar con el coach disparando a las dianas. O con el cubo de Rubik, por ejemplo, estaba en casa haciendo el cubo. Lo bueno del desafío es que cada semana es un mundo, no sabes que te va a tocar y tienes que adaptarte rápido porque a la que te das cuenta ya es viernes y toca hacerlo delante del jurado

¿Cree que su faceta deportista le ha ayudado en el concurso?

Pues no te creas, ahora sí que me dice mucha gente 'yo sabía que lo ibas a hacer muy bien por tu físico' o porque me gusta hacer deporte. Pero al final como todos tocamos todas las disciplinas, pues creo que el estar en forma ayuda pero para pruebas como el escapismo, el musical, el tiro, baile... ahí la forma física tampoco influye tanto. Si estás en buena forma física hay algunos retos que se te darán mejor, pero en general hay que ser una persona completa

Gotzon Mantuliz completando la prueba del programa 11, resolver un cubo de rubik en llamas. / Antena 3

En la apnea, uno de los retos estrella, aguantaste 3.19 minutos, una buena marca pero lejos del récord. ¿Se le ha quedado la espinilla?

Como buceo mucho, me gusta la apnea, me gusta mucho la fotografía submarina y ya sabía más o menos qué tiempo iba a hacer. Al final soy una persona muy activa, de metabolismo rápido y con bastante musculatura, sumando los nervios del directo... ya sabía que iba a ser prácticamente imposible llegar a cuatro minutos. Había muchísimas expectativas, viendo mi paso por el programa, y estaba aún más nervioso, pero yo ya sabía antes de empezar incluso el desafío, sobre cuánto iba a estar mi marca.

Ha ganado 'El Desafío', se hizo con la victoria en 'El Conquistador del Fin del Mundo' con solo 19 años. ¿Hay algo que le dé miedo hacer?

Pues no lo sé, la verdad. Soy una persona que me gustan los retos y ponerme a prueba. Entonces tampoco estoy cerrado a nada. Siempre y cuando sea algo que me apetezca y me guste, estoy dispuesto a afrontarlo

Si tuviera que inventarse un reto, ¿cuál sería?

A mí había una opción que me gustaba mucho, que era un poco aprovechar que trabajan con una escuela de especialistas de cine muy buena, con la que hacía las pruebas del fuego. Hacer algo como una escena de alguna película de acción así muy potente y entrar todo en una, hacer algo con un coche, caer desde una altura muy grande... Me hubiera gustado juntar todas las disciplinas de una especialista de cine y hacer como una secuencia de una peli de acción.