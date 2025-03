María León: "Le hice la cobra tres veces a un director"

'Lo de Évole' despide este domingo 30 de marzo temporada en La Sexta (21.30 horas) con una entrevista a María León. La actriz de títulos como 'Allí abajo', 'El hijo zurdo' y 'Carmina o revienta' repasa algunos momentos de su vida y carrera, también algunos incómodos.

Como su incidente con la Policía Local de Sevilla, un altercado contra un agente del cuerpo de seguridad ocurrido en 2022 que la ha obligado a ir a juicio. "Yo no voy a ganar, es muy difícil. Pero me siento en la obligación de estar ahí y resistir. Quiero sentir que de alguna manera me he colocado y me he puesto enfrente [...] No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer", explica León.

La actriz también aborda el #MeToo español, y narra cómo tuvo que zafarse de las proposiciones de un director. "Le hice la cobra tres veces", detalla la artista en su entrevista con Jordi Évole.

"Una cosa muy terrorífica"

"Me habló de una reunión de guionistas y yo, inocente, pensaba que era real, que es que había un trabajo que hacer. Y el trabajo me lo quería hacer él a mí", comenta. "Me intentó besar sin venir a cuento. Una cosa muy terrorífica", reitera.

"Él no me pidió disculpas. Me pide por favor que no lo cuente. Se protege, le da igual lo que ha hecho, no siente que me haya hecho nada malo a mí. Él siente que le van a destapar. Yo le dejé claro que no pasaba nada pero que no iba a volver a suceder".

Según narra la actriz, el mismo director también acosó a otra compañera más joven. "Avisé a otra compañera y le dije: no me gusta lo que estoy viendo. Hablamos con la pequeña y le dijimos: vamos a denunciar las tres juntas. Pero la chica nos pidió que no lo hiciéramos y dejó la profesión".