El colesterol de la comunicación

La otra noche le dijo Julia Otero a Marc Giró en el 'Late Xou' (TVE-1) que con su equipo radiofónico se han inventado el concepto que encabeza este artículo y que trata de lo siguiente: fruncir el ceño o tomar nota cuando una persona (sean invitados del programa o del propio equipo) manifiesta públicamente una frase hecha, casi como de última generación -aunque yo prefiero llamarla de última degeneración- para referirse a un concepto o a una idea y que tiene muchas otras maneras de manifestarse. ¿Se ha entendido algo? No, ¿verdad? Pongo un ejemplo y creo que se entenderá mejor.

Se preguntaba Otero sobre la expresión: "poner en valor", que ya es un "copiar y pegar" en toda regla, un sinsentido de manual. En efecto, sigo pensando que la frase tiene poco recorrido, porque resulta más cómodo expresar el término "valorar", aunque desde fuera parece que queda pobre. Habrá quien la utilizó en alguna conferencia hace pocos años, hubo quienes la replicaron como sinónimo de "darle importancia a algo" y desde entonces, mola, y hoy en día resulta normal encontrarte la frasecita incluso en un discurso institucional. ¿Han visto? He escrito "hoy en día", y no "a día de hoy". Otra expresión cansina hasta rabiar.

No se imaginan ustedes la alegría que tuve en coincidir en dicha idea, pues el pasado mes de octubre en esta misma columna me refería a este tema, sólo que no tuve el ingenio en bautizarlo de manera tan sutil como con ese concepto del colesterol.

¿Está usted cansado de escuchar el término "implementar"? Yo, mucho. Escojan el histórico de cualquier red social de hace cinco años. No la leerán en ninguna parte. Pero está de moda. Y existe aquella persona que la utiliza se cree dos escalones por encima de quien la escucha. Mmmm... Felicidades por el premio Nobel, pues. Con lo fácil y entendible que resulta el término "aplicar". ¡¡Pero qué bien que te queda en un post de Instagram!!

Tengo frases impregnadas de colesterol a patadas: "salir de la zona de confort", qué gran expresión para aprendices de coach y farsantes similares que piensan que sin estudio alguno y tan sólo con su palique tienen sus ingresos medio resueltos. O bien el "Me explota la cabeza". Pues hay veces que pienso: ojalá, chaval. Por poco original y por recurrir a lo fácil.

Pues eso: el colesterol de la comunicación florece cuando carecen las ideas. Chim-pum.