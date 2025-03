El salón de uñas 'Èpic Nails' de 3Cat reabre sus puertas: “La Catalunya choni existe y no podemos abandonarla”

El "salón de garras" de la plataforma 3Cat ha vuelto a abrir sus puertas este miércoles con la segunda temporada de ‘Èpic Nails’, el ‘talent show’ presentado por la cantante Sofia Coll que busca el mejor estilista de uñas de Catalunya. El concurso ha celebrado su gran inauguración en una fiesta repleta de ‘influencers’ y artistas en la sala El Molino, que se ha convertido en un centro de estética -con maquillaje y manicuras para los asistentes- y en un desfile de uñas infinitas con las decoraciones más imposibles -desde pedrería hasta plumas incrustadas para hacer notar su pasión por el ‘nail art’-.

La exconcursante de ‘Eufòria’ y participante del Benidorm Fest 2024 define el programa como una muestra de “la Catalunya más choni”. “Esa Catalunya existe y no podemos abandonarlos. El catalán tiene que ser de todos”, reivindica Coll. En el programa, según la artista, se crea “un espacio de habla catalana donde la mayoría de concursantes no utiliza esta lengua habitualmente. Es un primer paso que se atrevan a hablarlo, lo normalicen y lo integren en su vida”, reflexiona la presentadora. "Más allá de que se les note más o menos, creo que es importante hablarlo y conseguir que todo este público que no consumía contenido en catalán ahora sí que lo haga”, añade.

La joven repite al frente del programa acompañada del jurado de la primera temporada, Debora Figueras, conocida por haber trabajado con la cantante Rosalía y con la modelo Cindy Kimberly, entre otras, y Joan Liaño, manicurista y exconcursante de 'Eufòria'. "Somos profesionales de la manicura y admiramos mucho a los concursantes. Es un programa muy duro, con muchos nervios, presión y horas de dedicación en casa. Esta profesión requiere mucha pasión", aseguran los expertos.

Sofia Coll, Joan Liaño y Debora Figueras en la presentación de la segunda temporada de 'Èpic Nails' en El Molino / 3CAT

La segunda temporada presenta un salón de uñas totalmente renovado que contará con el asesoramiento de manicuristas reconocidos a nivel internacional, como Jose Alcaide y Toxic Vanity. El premio: 15.000 euros. “Ese dinero te puede ayudar mucho a emprender un negocio. No es venir a hacer el tonto a la televisión, son personas que han tenido que cerrar su salón durante tres semanas para rodar el programa y no han podido ir a trabajarr”, detalla Coll.

Temas sociales

Las uñas son el hilo conductor para descubrir temas personales, transversales y sensibles que afectan a toda una generación, como la salud mental, el feminismo, el patriarcado y la cultura ‘queer’. “Cuando te tiras tres horas en tu salón de uñas es inevitable hablar de temas con tu manicurista. Rescatando esta idea, hacemos que cada episodio tenga una temática de interés social que nos haga reflexionar”, explica la cantante.

La temática LGTBIQ+ también estará presente en esta temporada, igual que lo estuvo en la primera. “Es algo que está bastante intrínseco con el mundo de la moda y la estética", comenta Coll. "Además, prácticamente todo el equipo, delante y detrás de cámaras, somos del colectivo. No es que haya una intención de que esté este tema, sino que pertenecemos a este mundo y creamos desde donde estamos”, asegura la intérprete de ‘Here to stay’.

También habrá novedades en el formato. La nueva entrega del concurso introduce nuevas dinámicas y pruebas, como la conexión de la manicura con otras disciplinas artísticas, como la ilustración, la peluquería, la moda y el maquillaje, formando a artistas 360. Asimismo, por primera vez, los concursantes se enfrentarán en duelos finales y aportará al jurado más poder. “Esta temporada hay mucha tensión”, promete Coll.