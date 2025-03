'Cita bestial', cita obligatoria

Antes de empezar: si usted no ha convivido jamás con un perro advierto que es posible que no entienda mi reflexión. Si por el contrario usted ya tiene un perro sabe que por el mismo precio reúne a dos animales: un perro y una paparra, que será su escáner las 24 horas del día, se colocará en un lugar estratégico de la casa para controlarlo todo y conocerá que usted marcha de casa cuando huelen a colonia, al ponerse un abrigo o con el sonido de unas llaves. Saben, sin enseñanza previa, que para ellos usted lo es todo y su única referencia en la vida. Incluso la darían para que usted salve la suya.

He visto otro capítulo del 'Cita Bestial', (una producción de TV3 en colaboración con Abacus) en el que su presentadora y co-directora, Candela Figueras, acompaña a personas que desean adoptar un perro o que, por el contrario, necesitan dejarlo en una perrera por diferentes circunstancias. En la presentación habitual de cada episodio aparece Candela asegurando que ha adoptado un perro (en la vida real, así ha sido) y que está convencida que hay mucha gente que quiere vivir la misma experiencia, porque habrá quien necesite un perro pero que todavía no lo sabe e ignora que la vida le cambiará a mejor. A mucho mejor.

El capítulo que vi ('Tornar a començar', se llama) se inicia con un diálogo entre Olga y Aina, en el que esta última acaba adoptando a Obèlix, mientras Olga procura aguantar la emoción. Es de lo mejor del programa: la transparencia de la verdad, porque a todo esto Candela espera, mira, dialoga, respira... no genera drama y gestiona todo con una naturalidad difícil de mantener ante las cámaras. Yo me pasaría todo el programa intentando disimular las lágrimas. Y no lo conseguiría.

Otro de los casos, siempre reales, corresponde a una madre y a un hijo que se acaban de trasladar a Bell-lloc d'Urgell para dar un volantazo a sus vidas. Ella explica que de joven sufrió un accidente, pasó por una difícil relación de pareja, fue madre, un divorcio, deudas, maltratos... Al final adoptan a Pluma de la perrera y por fin les cambia la vida.

'Cita Bestial' es tan sólo un programa de televisión, que empieza bien y acaba mejor. Todo es cierto, sin público, sin gritos, en plena naturaleza y en que las lágrimas las pone el espectador desde el sofá. Por cierto, les recomiendo que tengan a mano una caja de pañuelos de papel. O dos.