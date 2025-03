El próximo domingo 4 de mayo se celebrará el día de la Madre, aunque Fel Faixedas y Carles Xuriguera han decidido avanzarla y otorgarle una conmemoración tan merecida como eterna; al menos, lo harán durante un par de meses, en el Teatre Poliorama de Barcelona.

Con la excusa de una representación teatral, 'Les mares' es un cariñoso y más que merecido homenaje a nuestras progenitoras por parte de quienes desde hace dos décadas, Xuriguera & Faixedas, desprenden tanta química, tanta germanor y desprenden esa jerga tan particular que nos vinculan a las cosas más cercanas.

Dicen que el motivo de dedicar un día a las madres nace en la antigua Grecia. Sinceramente: yo no estaba para poder verificarlo. Y juraría que usted tampoco. Todo lo que nos llega son un sinfín de apuntes reflejados en blogs de dudosa procedencia. Pero, ¿qué más da el origen? Xuriguera & Faixedas exhiben un montaje donde entran y salen del argumento con gran facilidad e incorporan vídeos de una exquisita post-producción con testimonios de madres reales.

El inicio de la obra es un regalo: ambos aparecen en un un videoclip con la banda sonora de 'La mare', un caramelo musical protagonizado por Paula Grande y Anna Ferrer. A partir de ese momento, en el minuto uno de la obra, uno ya intuye que lo que está a punto de ver será algo más que cuatro chistes. Sea lo que sea, se trata de una excusa fantástica para expresar nuestra gratitud a quienes nos protegieron durante nueve meses y se dejaron horas de sueño, por nosotros.

"Entonces, ¿todo es bueno y todo es magnífico, señor Mas? Se le nota demasiado que son sus amigos". Lo son, sí. Pero a ver si no voy a poder comunicar nada de aquellos a quienes conozco, sean amigos o no. Pues claro que no todo es perfecto. Debe ser un problema de sordera, que evidentemente tengo, como muchos colegas y amigos radiofónicos, por trabajar durante muchos años con volúmenes de los auriculares a tope, pero a pesar de estar en la fila 9 del Poliorama hubo momentos en que hubiera agradecido que Fel & Carles llevaran un micrófono.

En el fin de semana donde se ha celebrado el Cap Butaca Buida con unos registros de público espectaculares, convendrá que entre todos le demos una vuelta para que al menos una vez al mes repitamos el experimento.

Por tanto 'Les mares' es un tres por uno: un regalo, una obra de teatro y un homenaje a mamá. Gràcies, Fel & Carles!