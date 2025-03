'El mal invisible', el 'thriller' de TV3 sobre el caso real del asesino en serie de la Barcelona de la pandemia

En marzo de 2020, el primer mes en el que la pandemia de coronavirus obligó a millones de ciudadanos a confinarse en casa, un asesino en serie empezó a matar en Barcelona. Sus víctimas eran precisamente las únicas personas que no tenían un hogar donde refugiarse: los sintecho. Esta historia real inspira 'El mal invisible', la nueva serie de 3Cat, un 'thriller' protagonizado por David Verdaguer y Ángela Cervantes que nos transporta a una capital catalana fantasmagórica y vacía donde acecha un monstruo de carne y hueso (y no solo un enemigo invisible como el covid). TV3 la estrena este lunes 24 de marzo (22.05 horas), así como su plataforma.

La trama pivota alrededor de la investigación del caso por parte de los Mossos d'Esquadra, representados por una pareja de agentes que lidian con sus propios problemas personales. Por una parte está Marga Muñoz (Cervantes), "una tía ambiciosa volcada en el trabajo de una manera no demasiado sana", comenta la actriz.

David Verdaguer y Ángela Cervantes, en el nuevo 'thriller' de TV3 / MEDIAPRO

"Le gustaría llegar a inspectora pero algo de su pasado le complica el ascenso. Además, está en un mundo muy de hombres, en el que siempre ha tenido que hacerse valer un poco más para ganarse un puesto en la comisaría", añade la intérprete que se alzó con el Premi Gaudí por 'La Maternal' y 'Chavalas'.

A su lado está el sargento Quique Molina (Verdaguer), "un buen policía pero mucho más directo, tozudo, a veces prepotente, mucho más irascible...", enumera el doble ganador del Goya por 'Saben aquell' y 'Estiu 1993'. "En el pasado había tenido problemas con el alcohol y ahora está en un momento complicado porque se está separando de su mujer", aunque la pandemia les obliga a seguir conviviendo.

Un 75% de escenas nocturnas

"No creo que sea una mala persona, pero es un tío muy impulsivo y autodestructivo", añade el actor, que destaca la oportunidad que le da esta serie de salir del personaje del "tipo sensible" que tiene tan por la mano. "Lo paso mal enfadándome en la ficción. Pero me gusta que me lleven a sitios en los que no me siento tan cómodo interpretando", confiesa.

Ni Verdaguer ni Cervantes conocían el caso real en el que se inspira esta serie plagada de escenas nocturnas (alrededor del 75% metraje), que muestra "un mundo que pocas veces sale en la ficción como el de las personas sintecho", recalca Lluís Arcarazo, su creador y coguionista junto a María Jaén y Guillermo Cisneros. Para ello, recibieron el asesoramiento de la Fundació Arrels y de algunas personas sin hogar. "Intentamos explicar cómo son y que nosotros también podríamos ser uno de ellos", incide Arcarazo.

Àlex Brendemühl y David Verdaguer, en el nuevo 'thriller' de TV3 / MEDIAPRO

"Ahora que estamos en un momento en el que el 'true crime' está viviendo un momento tan dulce, nuestra serie es un 'true crime' en toda regla, aunque también tenga tramas ficcionadas", destaca Marta Pahissa, directora de los ocho episodios de alrededor de 50 minutos que componen esta producción de lo más "oscura" de The Mediapro Studio en colaboración con 3Cat. Oscura porque, por ejemplo, el asesino aprovecha los momentos de sueño de sus víctimas para abrirles la cabeza con una barra de hierro.

¿La maldad se puede contagiar?

"En ese sentido es un 'thriller' sin complejos, pero está mucho más basado en la psicología de las personas que investigan el caso que en la psicología del propio asesino. No nos basamos en el sufrimiento de las víctimas, sino que vamos a ver cómo encontraron al culpable", subraya la también directora de títulos como 'Rapa', 'Smiley' y 'Ser o no ser'.

Ver de nuevo la Barcelona vacía, silenciosa y sin turistas de la pandemia sirve además para introducir otro de los temas esenciales de la serie, tal y como avanza su creador: "¿La maldad también se puede contagiar como si fuera una enfermedad o un virus?".

"La serie trata de un asesino que actúa como un virus, que va matando a todos aquellos que no se pueden confinar. Los policías son como los médicos que intentan parar la enfermedad y, al mismo tiempo, este virus puede contagiar a otras personas y convertirlas también en asesinos", relata el creador de la ficción, en la que también participan actores como Àlex Brendemühl, Melina Matthews, David Bagés y los jóvenes debutantes Roger Guitart y Victoria Kantch.