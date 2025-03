“Vaya, ¡¡se me ha olvidado!!”

Recuerdo que en mi época de estudiante de EGB (y por tanto me ciño a los primeros años de la década de los 70) me inventaba la excusa del “oh, se me ha olvidado” cuando debíamos entregar al día siguiente un ejercicio que teníamos que realizar en casa. Ese “se me ha olvidado” sonaba a un pretexto tan ingenuo como barato y poco trabajado. Servidor era un niño, y aunque entonces pensaba que el profesor se lo creía, entiendo que el tema no colaba.

Tampoco es que yo a los ocho años tuviera genes de sindicalista, pero sinceramente no me daba la gana tener que hacer los típicos deberes en casa cuando en el colegio nos pasábamos una tercera parte del día. “Si ya me sé la lección, ¿para qué tengo que reforzarla en casa?”. Ese era mi razonamiento.

Valga esta previa para explicar lo que hace meses ya expuse en esta columna, cuando a finales del pasado mes de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que realizaría cien (sí: CIEN) actos en 2025 para conmemorar los 50 años de libertad en España, el medio siglo del adiós del dictador y por tanto marcar una línea muy clara entre su gestión y la de la ultraderecha, porque sinceramente no me salían las cuentas, dado que el promedio salía a dos actos a la semana. Como idea, me resultó excesivamente osada; pero ciertamente parecía poco creíble. Comprobemos.

Estamos a 20 de marzo y llevamos un total de… (redoble por favor) un acto. UNO. ¡¡Fuerte el aplauso, amiguitas y amiguitos!! Se realizó el pasado 8 de enero en el Museo Reina Sofía.

A todo esto van pasando los días y este 2025 ya contabiliza, contando hoy jueves, 79 días. Para cambiar el año faltan 286 días y de momento 99 actos, que si Pitágoras no iba borracho la cuenta genera un promedio de obligar a realizar 2,4 actos por semana, incluidas las de julio y agosto. Vamos tarde, Pedro.

Además, el Presidente prometió el día del anuncio que se creará “un comité científico formado por expertos que colaborarán en la ejecución de un intenso programa de actividades”. ¿Hola?

Claro, un “se me ha olvidado” como excusa de un Sergi Mas en modo niño está pasado de moda, pero un Presidente debería contar diez y comprobar quién le vende las burras, y con qué objetivo, porque al final es él quien aparece en las hemerotecas, y no el asesor.

De todas formas, esperaremos. No sea que desde mayo organice cinco actos al día y recupere el promedio.