David Cantero habla de los motivos de su salida de Mediaset: "Sientes que hay alguien que quiere quitarte de en medio"

La salida de Mediaset de David Cantero, tras 15 años en el grupo audiovisual y que en esta última etapa presentaba 'Informativos Telecinco' los fines de semana junto a María Casado, ha generado múltiples especulaciones. Después de varios mensajes en sus redes sociales, el veterano periodista ha hablado abiertamente de su marcha y ha deslizado los motivos de su despedida.

Lo ha hecho en el pódcast de Álex Fidalgo 'Lo que tú digas', donde también ha repasado su carrera y la evolución del periodismo televisivo, entre otros temas. Ya desde un principio, Cantero ha querido dejar claro que su marcha ha sido amistosa. "No tengo nada malo que decir de Mediaset, se han portado muy bien conmigo, desde que llegué hasta hoy en día".

Sin embargo, ha confesado que sospechó lo que se avecinaba. "Hubo un momento que lo vi venir", ha dicho. Incluso ha aventurado un motivo: "Las empresas de televisión a veces entran en un periodo de desconcierto. No te puedo explicar los detalles de mi salida porque es muy complicado, pero la empresa está buscando abaratar costes".

Situación "enrarecida"

Cantero ha narrado que en los últimos tiempos notó una situación "enrarecida" con la empresa. "Cuando te sientas en una cena y alguien está incómodo contigo... Notas que algo pasa". "Hubo un momento en el que dices: si tú quieres que me vaya, yo casi que ya quiero irme...", ha relatado. "Sientes que hay alguien que quiere quitarte de en medio un poco".

De todas formas, el periodista le ha quitado hierro: "Pero es normal, las direcciones cambian, hay gente a la que le gustas más y otra a la que le gustas menos".

María Casado y David Cantero, en Informativos Telecinco. / MEDIASET

Incluso cuenta que se ha sentido apoyado: "Hasta el último momento he estado bien, apoyado por mi equipo y por la dirección de informativos. Pero de repente notas que la relación se ha enrarecido un poco, charlas con la dirección y decides que lo mejor es esto. Si íbamos a estar incómodos, me voy y punto", ha explicado, reconociendo que también lo ha pasado mal: "Ha sido duro irme en un momento en el que no tenía pensado hacerlo".

El punto de inflexión

Según Cantero, su traslado a los fines de semana fue el punto de inflexión que le llevó a pensar "que algo pasaba". "Pensaban que yo a lo mejor iba a decir que no, que no me iba a hacer mucha gracia, pero me fui encantado. Me venía bien un cambio. Soy un soldado, un empleado, donde me mandes y requieras mi trabajo allí voy a ir", ha explicado.

En su nuevo destino pudo, además, volver a coincidir con María Casado, a la que considera "una amiga de verdad". "Me encontré con un equipo extraordinario [...]. Y justo cuando estábamos saboreando que iba bien, pues nada, las dinámicas de las empresas son incomprensibles. Y bueno, he dejado viuda a María Casado", ha bromeado.

También ha asegurado que puede que en su salida haya tenido que ver su edad, ya que tiene 64 años, como ha apuntado José Ribagorda. "Yo estoy lleno de energía, muy en forma, en un momento ideal. Pero no todo el mundo lo ve igual", ha afirmado Cantero, que ha lamentado que hoy en día "se valore poquito la experiencia".

"Ellos se lo pierden"

Porque, tal y como ha explicado, él no se considera "nada problemático", sino "disciplinadísimo", así que "podría haber seguido unos años más en Mediaset, pero las cosas han salido así y no pasa nada".

"Creo que Mediaset ha perdido un buen profesional conmigo", ha subrayado el periodista, que cree que el grupo audiovisual ha desperdiciado una de sus duplas más sólidas en informativos: "Mediaset conmigo ha perdido buenas parejas televisivas. Isabel Jiménez y yo hacíamos una pareja televisiva excelente que jamás deberían haber roto, y ahora María y yo teníamos un momento excelente como pareja televisiva que no deberían haber roto. Ellos se lo pierden. Y en eso sí me da pena porque no hemos podido culminar nuestro segundo encuentro", ha concluido.