Adiós a la careta de Manuel: salen a la luz los "mensajes secretos" que cambian la relación de Anita y Montoya

Este lunes 17 de marzo se ha emitido en Telecinco el último debate de 'La Isla de las Tentaciones 8', que ha cerrado la edición con muchas noticias sorpresa reveladas en el reencuentro de las parejas y sus tentadores, tres meses después de volver de su experiencia en República Dominicana, emitido en la misma cadena la semana pasada.

Acompañados de los colaboradores del programa, todos los protagonistas de la isla han estado presentes en el último debate: Bayan, Andrea, Alba, Álvaro, Sthefany, Joel, Gerard; incluso el trío que más ha dado para hablar en esta temporada: Anita, Montoya y Manuel, que se han conectado al debate desde Honduras, donde están concursando en 'Supervivientes'.

Honduras hace las paces

El reencuentro de Anita y Montoya en la isla hondureña fue agridulce. Sin embargo, cuando se incorporó Manuel -el tentador de Anita en 'La isla de las tentaciones'- al concurso de supervivencia, la relación entre los tres empezó a hacerse insostenible.

Sin embargo, pasados unos días desde la incorporación de los tres nuevos concursantes -que, por el momento, viven aislados del resto-, la relación ha mejorado un poco. Esta semana de convivencia ha permitido que la expareja aclare algunas dudas, pero también han salido a la luz nuevas verdades.

La presentadora Sandra Barneda ha asegurado este lunes durante el debate que se iban a desvelar unos "mensajes secretos" que iban a poner fin a todas las mentiras que se habían escuchado desde que acabó la isla.

La verdad entre Manuel y Anita

Durante el reencuentro, emitido entre el pasado lunes 10 y el miércoles 12, Anita repitió en varias ocasiones que Manuel, su tentador, estaba mintiendo. Y, aunque era difícil creer a la catalana después de su paso por la isla, donde había sido infiel, la concursante tenía razón: los mensajes revelados en el debate mostraban cómo Manuel le decía "Te amo, ¿lo sabes? No quiero a ninguna tía, solo a Anita Williams, ¿no me quieres ni un poquito?".

Sin embargo, hacía una semana, el gaditano había asegurado frente a las cámaras que él no quería nada con Anita y que esta debía volver con su exnovio Montoya si quería algo serio.

Las reacciones

Estos mensajes eran de noviembre de 2024, es decir, poco después de que los concursantes volvieran a España. Y en ellos, Anita le insistía al tentador que no quería "hacerle perder el tiempo" porque ella no estaba preparada para estar con él.

Montoya, por su parte, no daba crédito a lo que le estaba enseñado Sandra desde plató, y ha asegurado que "la culpa es cien por cien de Anita, mi corazón está roto, esto se veía venir desde el minuto cero".

Sin embargo, se ha dirigido a Manuel con intención de entender su actitud y le ha asegurado que vende "la moto a todas la que" se la compran, "ojalá la vida te regale un amor como el que me ha regalado a mí".

Una revelación reconciliadora

A Manuel no ha parecido importarle mucho que las conversaciones le tiraran por tierra el discurso que defiende desde que salió de Villa playa: "Le he podido regalar el cielo, pero para liarme con ella". El gaditano no entiende cómo Anita podía hablar tan mal de él: "¿Por qué te acostabas conmigo? Fue cosa de dos".

Para acabar, el programa ha mostrado a Montoya un vídeo de su expareja Anita antes de aterrizar en Honduras disculpándose por lo sucedido en República Dominicana y confesando que ama a Montoya "con locura" y que nunca se podría olvidar de él. La conexión ha terminado con un abrazo entre lágrimas de la expareja.