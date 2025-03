David Cantero, a 'Cuarto Milenio'

"El caso del adiós de David Cantero de Mediaset " podría ser perfectamente una miniserie de tres capítulos de Netflix. O no. Calla, que igual no. Quizá sería más apropiado que lo emitiera su excompañero de cadena Iker Jiménez e hiciera un debate sobre el mismo, todo ello en un especial de 'Cuarto Milenio'.

Se despidió respetuosamente hace unos días, como en un fin de semana cualquiera, junto a su inseparable María Casado. Desde entonces hemos leído lecturas e interpretaciones para todos los gustos: "que si está viejo, que si se ha peleado con los jefes... "Sólo yo se las verdaderas razones", ha sido LO ÚNICO que ha dicho Cantero. Repito: lo único. Así que entiendo que sería muy bonito que la maquinaria mediasetista realizara un especial "Cuarto Milenio" para tratar el tema.

Además de la pareja de Iker Jiménez, en ese especial no debería faltar Angel Gaitán, el famoso mecánico que participó del desastre de la Dana en Valencia de dos formas distintas: repartiendo ayuda con el original criterio de dedicarla al pueblo que más 'me gusta' consiguiera en una publicación en sus redes sociales; y realizando, semanas atrás y sin el permiso de la Dirección General del Tesoro, una "moneda conmemorativa de la Dana", a quienes adquiriesen un pack exclusivo de su página web. En fin. Ni estoy ni juzgando, ni tampoco opinando: estoy recordando lo que hizo. Pero cuenten cinco y opinen.

Volvamos a Cantero. Sucede que somos tan cotillas y tan latinos, y tan poca cosa, que nos apasiona conocer desgracias ajenas para después explicarlas a nuestras amistades con un nivel de exageración multiplicado por 50, que nos apasiona opinar y sobre todo, juzgar. Aunque esté de moda la frase: "Escuchamos pero no juzgamos..." Y un mojón bien gordo.

Les puedo decir que me han preguntado, y lo siguen haciendo decenas de veces, pero muchas ¿eh?; ¿Qué tal con Arús? ¿Acabaste bien con Jorge Salvador? Y con Buenafuente... ¿mantienes contacto o...? Es tremendo. Lo mejor de todo es que con Alfonso Arús hace 27 años que no trabajo... Y lo peor es que lo pregunta gente que ni pertenece a los medios, ni nada parecido. Gentuza que desea un titular para explicarlo a sus colegas durante el vermut del domingo. Y de ahí subirlo a redes, o a una radio y, si cuela, sacar un titular, que no una noticia, y que se haga viral. Durante la semana pasada vivimos alguna mierda semejante.