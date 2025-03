Ana Morgade denuncia el machismo de un directivo: "Me encerró en un camerino"

Después de la docuserie de Max '¿Yo fui mujer florero'?, que incluía diversas denuncias contra el machismo imperante en la televisión de los años 90, otra profesional de la pequeña pantalla ha revelado un episodio desagradable de su carrera, en el que un directivo quiso obligarla a protagonizar un 'sketch' en ropa interior. Se trata de Ana Morgade, que este sábado ha acudido como invitada al programa de La 2 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez.

Al abordar las dificultades de las mujeres para hacerse un nombre en el mundo de la comedia, Morgade ha recordado una situación de lo más incómoda que vivió en sus inicios.

"Es alguien que sigue trabajando en televisión. Lo único, no me acuerdo del nombre”, ha detallado la cómica. "Fue un jefazo, no sé si sigue siéndolo, en un programa cuando yo estaba empezando, era un saco de mierda que flipas”, lo ha calificado Morgade.

"Me daba mucho pudor"

“Era de estos que pasaba delante de mí y decía: ‘a esta con más escote, que tiene las tetas gordas. Lo decía sin mirarme. Él quería todo el rato que las mujeres siempre fuéramos con crop tops, con 'supershorts'. A mí me daba mucho pudor”, ha confesado la también presentadora.

“No me gustaba, no estaba cómoda. Entonces, se lo dije a la compañera de vestuario. Ella me dijo: ‘no te preocupes, voy a defender un vestuario con el que estés cómoda. El pavo se enteró, se chinó y para el siguiente programa, me puso un 'sketch' en el que tenía que salir en ropa interior”, ha continuado Morgade, que tuvo que plantarse, lo que le costó una bronca.

"Se volvió loco"

“El día anterior, yo dije que no lo quería hacer, que no estaba cómoda con eso. Cuando llegué, pillé a este pavo por banda y le dije que lo sentía mucho, pero que me negaba a salir en ropa interior. Se volvió loco y comenzó a gritar como un mono”, ha explicado.

"Me decía: ‘tú quién eres, quién te crees que eres’. Me chillaba, era una cosa delirante, loquísima. Me insistía en que esto era humor", ha recordado. “Yo era súper joven, no sé de dónde saqué el valor para negarme. Me encerró en un camerino y me intentó echar del programa. Como no había motivos, no pudo. Tuve que trabajar con él hasta el final del programa”, ha explicado.

Morgade tuvo que enfrentarse también a sus amenazas: "Dijo que se aseguraría de que no volviese a hacer televisión nunca más. ¡No te salió, rey!”. La cómica zanjó la entrevista con un consejo: "Chavalas, no paséis por ninguna mierda innecesaria".