Cita incómoda en 'First dates': el comentario sobre Catalunya que descolocó a una soltera de Barcelona

El programa 'First Dates' de Cuatro ha vuelto con nuevos comensales preparados -o no- para encontrar el amor en una mesa de restaurante. Los espectadores y el equipo del programa ya están acostumbrados a que la mayoría de los encuentros sean algo incómodos o que las parejas no acaben de entenderse durante la cena.

El caso de Elías y Silvia

A pesar de que algunas citas parecen empezar con mal pie y luego la cosa mejora, hay muchas otras que, desde el momento en el que se conocen, ya se sabe que no van a llegar a ningún lado. Este es el caso de Silvia y Elías, una pareja que apareció en uno de los últimos episodios del programa de citas.

Ella es administrativa, tiene 49 años y viene de Barcelona. Él, en cambio, es de Madrid, trabaja de técnico de mantenimiento y tiene 50 años. La catalana venía buscando un hombre "todoterreno", que pueda soportar a una persona "intensa" como ella: "Cuando tengo una bronca, soy muy intensa", decía. Y lo cierto es que no tardaríamos en comprobarlo.

Elías se define como un "4x4", porque todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Es por eso por lo que el perfil de él parecía encajar con las peticiones de Silvia.

La primera impresión

Sin embargo, la primera impresión no fue la esperada: "No me hubiera fijado en él por la calle. No me llama", decía Silvia. Pero el madrileño tampoco estaba contento: "No pega conmigo físicamente, la he visto muy seria". Pese a un muy mal comienzo, ambos decidieron continuar con la cita. Lo que ellos no sabían era que esta iría a peor.

Ninguno coincidía con las aficiones del otro: mientras que a él le interesaban muchos los coches, a ella le eran totalmente indiferentes. Silvia prefería a un hombre que la acompañara, por ejemplo, a rutas por bodegas, y a él no le gusta el vino.

El giro radical de la cena

Cuando los espectadores pensaban que la cita no podía ir a peor, Elías decidió sacar el tema político entre Catalunya y España. A pesar de las negativas de Silvia a hablar sobre el independentismo, el madrileño no se dio por vencido y continuó forzando la conversación: "Y eso de que en los colegios catalanes obliguen a tener enseñanza catalana, ¿cómo lo ves? El catalán no es un idioma, es un dialecto".

Silvia, que le había repetido varias veces que no veía conveniente "tratar el tema de política" a la hora de buscar pareja, estalló ante esa pregunta. Tal y como dijo, la catalana se sintió señalada y cuestionada: "No cuestiono tu manera de pensar, por lo tanto, tú no cuestiones la mía". Silvia le aseguró que ella no iba a convencerle de nada y él tampoco debía hacerlo con ella: "Cada uno tenemos nuestras ideas", decía la catalana.

Elías aseguraba al programa que "con esta chica" se aburriría: "Me considero más llano y más natural y dicharachero, ella es una persona más seria, como es catalana...", decía el madrileño al final de la cita.

La pareja, como era de esperar por sus múltiples diferencias durante el encuentro, rechazó tener una segunda cita al ser preguntados al final del episodio.