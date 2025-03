"Before the End: Searching for Jim Morrison": un documental sugiere que Jim Morrison podría seguir vivo

Han pasado más de 50 años desde la muerte del malogrado Jim Morrison, líder de la banda The Doors, que fue hallado muerto en la bañera de su casa en París a los 27 años. El certificado oficial de su muerte - no se le realizó autopsia - decía que había sido por "causas naturales". Desde entonces, y todavía ahora, un halo de misterio rodea la muerte de una de las figuras más influyentes de la música, emblema de la escena del rock.

En 2007, Sam Bernett, periodista francés y amigo del cantante, publicó un libro en el que aseguraba que Morrison murió tras esnifar heroína en el baño de un bar, y fue traslado ya muerto por los dos camellos que le vendieron la droga. Bernett, en ese entonces, regentaba el Rock'n'roll Circus, un bar que frecuentaban los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Eric Clapton y Jimi Hendrix, también un habitual a altas horas Morrison en más de una ocasión.

Teorías conspiranoicas

Ahora, más de 50 años después, un nuevo documental revive la hipótesis de que el cantante pudo haber fingido su fallecimiento para escapar de la fama, convertido en un trabajador de mantenimiento en Los Ángeles. En el documental se defiende que este trabajador fue fotografiado en 2013 junto a Jogn Densmore, batería de The Doors, afirmando a su vez que este tipo admira profundamente a Charles Baudelaire, figura clave para Morisson.

El documental "Before The End: Searching for Jim Morrison", cuenta con tres episodios y está dirigido por Jeff Finn, documentalista y ferviente admirador de Jim Morrison. Finn trabajó en este documental durante nueve años, viajando por Estados Unidos para entrevistar a amigos, familiares y conocidos de Morrison con la idea de reconstruir su muerte y tratar de aclarar lo que ocurrió en París en 1971.

Quería alejarse de la música

En el documental, Andy Morrison, hermano del artista, explica que "su estilo de vida lo mató". "Obviamente bebía demasiado. Creo que en ese momento ya tenía sobrepeso y, ya sabes, si no tienes buena salud y bebes demasiado y te metes en algunas drogas, no es tan difícil”, añadió. Robby Krieger, guitarrista de la banda, declaró a People que "si estuviera vivo, estaría en algún lugar del escenario".

Eso sí, Andy también explicó que por aquel entonces el cantante buscaba alejarse de la industria musical para dedicarse a la poesía: "Creo que en realidad quería volver a escribir en serio. Y tal vez ya había superado el rollo de The Doors, ya era suficiente”. Esa voluntad escapista del artista y las incógnitas que pudieron no quedar despejadas con su muerte dan alas al documental que explora la posibilidad de que Morrison pueda estar vivo.