"No será el nuevo 'Sálvame'"

Parece que más pronto que tarde habrá movimientos en las tardes de La 1. Una de las características principales que ha trascendido sobre dicho espacio es que estará conducido por tres presentadores. Tres. Ave María Purísima. Creo que esta coralidad en las presentaciones acostumbra a esconder un peligro evidente, tiene un sustantivo muy corto y las patas muy largas: egos.

El razonamiento es muy fácil, corresponde al género humano y me explico a continuación. Si el programa empieza a funcionar bien y cosecha unas respetables cifras de audiencia con cierta tendencia optimista, aparecen los egos, los codos y la cuota de presencia en pantalla de cada uno empieza a ser el inicio de algo feo. Y suele pasar por un amigo o la pareja de uno de los tres: "¿Tú no sales menos que los otros dos, cariño?". También surgen las consultas individuales hacia la subdirección (las típicas que se disfrazan de consulta pero que en el fondo son el paso más fácil para influir en contenidos y en "creo que yo podría alargar mi presencia en pantalla"). Es normal y es humano. Pero pasa.

En el caso contrario, en el que el programa a la primera de cambio no chuta, no despunta, no destaca, vamos que las cifras son decepcionantes y el camerino empieza a oler a muerto, etc... lo primero que acostumbra a pasar es que uno de los tres presentadores abandona el proyecto, amén de cargos que no aparecen en pantalla, porque se siente desplazado o porque se ve venir el final y marcha del barco, porque en el camerino piensa a solas: "¿qué hago aquí?".

Escoger tres comunicadores con perfiles diferentes y concretos para presentar un programa suele corresponder a una estrategia antigua: pillar pescado con diferentes redes e intentar agradar al máximo a toda la audiencia, para que el telespectador piense "yo me trago todo el programa sólo por ver cuando sale este presentador porque me encanta". Además, si como parece se pretende que el programa también esté enfocado para el público infantil... Demasiados tropezones en el gazpacho.

"No será el nuevo 'Sálvame'", se apunta desde la corporación sobre el inminente programa. No lo será, pero la colaboradora principal será Belén Esteban. Además, no creo que se trate de lanzar la toalla, pero mientras en Mediaset se pasen toda la semana hablando de Montoya, (bajará el fenómeno, pero tardará) es mejor guardarse las balas para septiembre.