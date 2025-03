La gracieta.

Marc André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, ha emitido una durísima nota pública, en inglés y en español, poniendo a caer de un burro a los responsables de Catalunya Ràdio y 3cat, "medio que distribuye noticias falsas y viola los derechos personales". Bufff...

La crítica no se detiene aquí y el guardameta apunta también a los responsables de la falsa noticia: Roger Carandell, Marta Montaner y Juliana Canet, autores del programa 'Que no surti d'aquí', quienes se han apresurado a emitir una nota pidiendo "disculpas por el dolor cometido a la familia", pero en ningún momento desmienten la información.

Prosigue la nota del programa: "no explicamos noticias con vocación periodística" y que la intención es "hacer crónica social". Peligro. ¿Quiere decir que la información de este tipo no debe pasar por los parámetros del periodismo?

La información falsa que emitió el programa hacía referencia a la separación del portero del Barça y su pareja debida a una infidelidad de ésta última, que por ser elegante diré que estaba haciendo alguna voltereta con su entrenador personal.

Decía el maestro Alfonso Azuara que "el periodismo es algo muy serio y que jamás debe publicarse o emitirse una información hasta que no tengas los pelos de la burra como prueba inequívoca de la veracidad de lo que se publica". O sea, que sin pruebas mejor no digas, mejor no publiques, o mejor calla.

Ahora lo fácil es arremeter contra las dos partes y pedir ceses y dimisiones. Por Twitter es muy fácil explicar aquello de "con mi dinero no quiero que se dé pábulo a estos contenidos". Todos -o muchos- hemos cometido en juventud cagadas similares, aunque fuera en otros tiempos y sobre todo en otro tono. Ni creo ni espero que la brometa obligue a ir al Parlament a nadie a dar explicaciones porque es perder el tiempo.

Catalunya Ràdio está haciendo muy buena radio y sus responsables una muy buena gestión, pues les avalan sus cifras y la mayoría de sus contenidos. Pero este episodio es un aviso de cara a tener un plan B para los mediodías de la casa del próximo septiembre: desaparecido 'El búnker' de 13 a 14 hras, posiblemente sus responsables se pregunten "Què farem de 12 a 13?"

La nota que emitió el programa acaba así: "Trabajaremos para que en un futuro no se vuelvan a repetir hechos similares". Es decir, que se piden disculpas sin asegurar que se vuelva a repetir algo semejante. Ufff...