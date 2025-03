Un actor de ‘Merlí’ se sincera sobre la depresión que sufrió durante la serie: "Me salvó la vida"

Fueron muchos los que entre 2015 y 2018 se quedaron fascinados por las historias que vivían los estudiantes del instituto Àngel Guimerà y su peculiar profesor de filosofía en la serie 'Merlí'. Pero pese al gran éxito de la serie, las experiencias de algunos de sus jóvenes actores no fueron tan amables.

Uno de ellos es Marcos Franz, el actor que interpretó a Gerard, que el pasado octubre reconoció que durante la etapa de grabación de la serie sufrió depresión. Franz, que por aquel momento tenía 22 años, también lamentó la falta de "acompañamiento" psicológico durante el proceso de grabación, asegurando que nadie los preparó para la fama repentina que podían recibir.

"Olvídate de sentir felicidad"

El mismo actor ha publicado un vídeo en sus redes sociales en los que cuenta su experiencia con esta enfermedad mental. Además, en él confiesa que la depresión no fue causada solo por el impacto de 'Merlí, sino que "ya venía de antes".

Marcos Franz reconoce que probó varias terapias durante este proceso, hasta que un terapeuta le recomendó probar la psiquiatría. El actor se mostraba contrario a tomar esta vía: "No me gustaba tomar pastillas, que algo alterara la química de mi cerebro", pero finalmente cedió y, según él, "le salvó la vida".

Antidepresivos

La sertralina, un antidepresivo del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fue el medicamento que tomó el actor, combinándolo con terapias. Durante este proceso, cuenta que durante las dos primeras semanas sintió una euforia extrema: "me sentía el tío más feliz del mundo".

Una vez el sistema consigue regular los niveles de serotonina, Franz empezó a notar como dejó de experimentar los aspectos negativos de sus pensamientos intrusivos. Sin embargo, no todo es positivo, la otra cara de la moneda es que las sensaciones buenas también desaparecían: “Si dejas de sentir tristeza, olvídate de tener felicidad”.

El actor cuenta como la sertralina actúa como un "compresor", por lo que su escala de emociones se reducía, sin poder experimentar emociones fuertes, ni las buenas, ni las malas: "Estaba en piloto automático". La imposibilidad de poder experimentar emociones, frustró al actor: "Al final, yo que me dedico al arte y soy un romántico empedernido, no me sienta muy bien".

Como todo medicamento, hay personas que los toleran más bien que otros. Marcos Franz optó, junto al psiquiatra, por ir reduciendo las dosis hasta dejar de tomar sertralina. En este punto, confió en la terapia para solucionar sus problemas, pero reconoce que los medicamentos pueden ser "una buena vía para escapar del pozo".

Al final del vídeo, el actor recomienda a los que se sientan identificados o conozcan a alguien que pueda estar pasando por un proceso parecido, a compartir el vídeo para poder ayudar a los demás con su experiencia personal.