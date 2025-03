Ramon Gener: comunicar con los brazos

Ya hacía días que quería comentar el 'Això no és una cançó', de Ramon Gener (Barcelona, 1967) en TV3, porque estoy convencido que usted, como yo, tiene una canción -o varias- que cuando la escucha se le eriza la piel, se le humedecen los ojos, o le transporta a una época, una calle, un piso... incluso hasta un olor.

"Para las cosas más importantes de la vida siempre hay una canción. Por eso hemos reunido unos cuantos estudiantes de música muy especiales, cargados de talento. Con ellos exploraremos una canción a través de sus emociones y de sus vidas. Descubriremos que la gran música siempre habla de nosotros y nos explica quiénes somos, porque hay canciones que no son tan sólo una canción".

Así empieza cada semana el formato han inventado el propio Ramon Gener, junto con Raimon Masllorens (de Brutal Media) y Gemma Sanz (¡qué satisfacción reencontrarte firmando este programa, Gemma!). Sin duda ya tardan en exportar dicho formato a otras televisiones.

Gener espera a los estudiantes (o ellos, a Ramon) en una sala con una acústica especial, con un look y una exquisita postproducción televisiva. De lo que más me gusta es que Gener comunica de manera deliciosa mientras transparenta tal felicidad en la que no parece que esté haciendo televisión pero la hace, porque está interpretando; sonríe durante todo el programa; vocaliza lentamente; busca respuestas de los estudiantes a quienes comunica elevando sus cejas y ensanchando muchísimo sus brazos (¡fíjense en próximos episodios, por favor!) e interroga a la gente joven que lo escucha con la boca abierta, porque es un programa en el que el mal humor no tiene cabida.

En la edición del pasado jueves Ramon habló, como siempre de manera emotiva, de una canción. En este caso el tema agraciado fue 'What was I made for?', de Billie Eilish, que con 22 años ya suma un par de Oscar... y nos mostró algo que atesora el cuerpo humano cuando emite sonidos y que pocas veces tenemos presente: la maravilla de dos cuerdas vocales.

Es un programa en el que empiezas a verlo feliz y cuarenta minutos después estás más feliz de cómo lo has empezado a ver. No sé si me explico. No lo sé. Y si no es así, mírenlo y prueben, porque el 'Si això no és una cançó', es todo un auto homenaje que podemos hacernos cada jueves por la noche. Y no están los tiempos como para rechazar auto regalos.