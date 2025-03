¿Qué dice el polémico audio de Luitingo sobre Jessica Bueno?

El cantante Luitingo ha experimentado un momento muy tenso con la prensa por las calles de Sevilla, su tierra. El encuentro ha sido especialmente incómodo con una reportera del programa 'Fiesta' de Telecinco, mismo medio que ha desvelado el contenido de unos audios donde el cantante hablaba mal con su madre de su expareja Jessica Bueno.

La reportera ha preguntado al cantante por la polémica y él, superado por la situación, ha contestado a la periodista: "Por favor, dejad de grabar. Mi madre está llorando".

Los auriculares de '¡De viernes!'

El pasado viernes la modelo Jessica Bueno, también sevillana, escuchó en el plató de '¡De viernes!, programa de Telecino, unos audios del artista hablando sobre ella y sus hijos. "¿Él sabe que esto está grabado?", pregunta Bueno al enterarse de que se trataba de una conversación privada.

Jessica acudió al plató del programa de corazón para hablar de su reciente ruptura con Luitingo, cuya relación empezó después de conocerse en Gran Hermano VIP 8.

No obstante, el programa sorprendió a la modelo entregándole una tablet y unos cascos para pedirle que escuchara una charla entre su expareja Luitingo y su madre, que no dedicaban muy buenas palabras a la modelo sevillana.

Al borde de un ataque de ansiedad

La sevillana rompió a llorar mientras escuchaba la conversación entre Luitingo y su exsuegra. "Se supone que nos queríamos, estoy en shock", decía, "lo que más me duele es que hable así de mis hijos. Yo no le he dado motivos para que esté enfadado conmigo", "pero cómo puede decir eso?, ¿cómo puede decir esas barbaridades?, se preguntaba entre lágrimas.

El cantante le confiesa a su madre en los audios que "lo ha pasado muy mal", y la mujer aprovecha para atacar a Jessica, diciendo que no ha sabido valorar a su hijo. Sin embargo, lo que más le duele a la sevillana tras escuchar estas palabras es que su expareja considere que la educación que le está dando a sus hijos no es la correcta, que les "consiente" mucho.

Los audios no se han hecho públicos, ya que el espectador no pudo escucharlos en ningún momento, pero se ha podido saber su contenido tanto por la reacción de Jessica Bueno en plató como por los colaboradores, que también han escuchado los audios privados.

Al tratarse de una conversación privada, la difusión de esos audios podría ser un delito, y madre e hijo podrían llegar a denunciar que se hayan hecho públicos sin su conocimiento ni consentimiento.

No fue una traición

José Antonio de León fue el colaborador a través del cual el programa puso en esa situación tan incómoda a Jessica Bueno. Esos audios llegaron al plató gracias a que el programa 'Fiesta', también de Mediaset, los había revelado hacía poco.

El periodista Omar Suárez fue el encargado de dar la exclusiva y aseguró que fueron "unos audios grabados por un vecino", hecho que descartaría cualquier traición por parte de alguien del círculo cercano de Luitingo.