Susanna Griso, sobre el 'procés' en Catalunya: "Fue muy difícil de tolerar, me sentía extraña en todos lados"

Susanna Griso, entre rumores y exclusivas sobre su vida privada, decidió acudir al programa de TV3 'Col·lapse' para hablar con Ricard Ustrell sobre su vida, el catalán y el 'procés' o la exposición de su vida privada y la de su familia, que aseguró no es nada fácil de gestionar.

Esta misma semana, las Mamarazzis explicaban en su pódcast en EL PERIÓDICO que la presentadora tiene una nueva ilusión tras confirmarse su ruptura con Íñigo Afán de Ribera. Luis Enríquez Nistal es la nueva pareja de Griso, como pudieron confirmar unas fotografías en exclusiva de la revista Hola.

"No me acostumbro al hecho de que mi vida privada salga en una revista", confesaba Griso en 'Col·lapse', añadiendo una reflexión: "¿Es tan interesante mi vida como para tener dos coches siguiéndome todo el día?".

La presentadora, al frente de Espejo Público, también habló sobre el estado actual del periodismo y de su vida en Madrid. "El periodismo es necesario, ahora más que nunca", comentó, asegurando que la opinión crítica y la objetividad son imprescindibles en estos tiempos.

"Muy difícil de tolerar"

Uno de los momentos más duros a nivel profesional para Griso, si no el que más, fueron los años de 'procés' independentista. Todo empezó con la pregunta de Ustrell: "En Estos 19 años, ¿ha habido algún momento en el que hayas dicho: 'Me he excedido'?". "Con el tema del procés yo tenía la sensibilidad muy a flor de piel, siempre te sentías extraña en todas partes. En Barcelona no me entendían, discusiones acaloradas con mi propia familia. Y en Madrid me pasaba lo mismo y me tocaba compensar y ser el elemento discordante. Esta incomprensión permanente era muy difícil de tolerar. A mí, anímicamente me costó mucho. Recuerdo momentos de hundirme, de decir 'ya no puedo más', y en algunas entrevistas políticas, quizás poniendo más vehemencia personal de la que yo querría, perdía este punto de distancia crítica que es sumamente necesaria", confesó ella.

Pese a que sus hijos se han criado en Madrid, la periodista aseguró que en su casa siempre hablan en catalán. "El catalán facilita el aprendizaje de otras lenguas", manifestó en defensa de su lengua materna.