Mala Rodríguez se sincera con Évole sobre OnlyFans: "Es una forma de prostitución"

La cantante Mala Rodríguez es la protagonista este domingo por la noche (21:30 horas) del programa 'Lo de Évole'. La rapera jerezana, que presentó hace unos días su renovado álbum ‘Lujo ibérico’ en el Palau, muestra ahora una imagen menos conocida de ella al dejar sus conclusiones de la aplicación 'Only Fans'.

La 'diva' deja atrás sus vestidos de lentejuelas y su orgullo para abrirse con Jordi Évole, donde la andaluza reivindica la presión estética que reciben las cantantes y que las lleva a padecer TCA como la anorexia o la bulimia. "Yo no sé quién no lo ha tenido. En una mesa con un montón de artistas, creo que todas lo habíamos sufrido", reconoce Mala Rodríguez.

"Tu vas a un 'showroom' y todo tiene una talla. ¿Si no cabes en esa talla qué haces? No te dan portadas. La presión de la mujer no llega ni al 1% de lo que te puedes imaginar. Todo el rato hay un mensaje para la mujer, un mensaje de un tío que te está diciendo cómo tienes que ser y cómo te tienes que sentir", reconoce la cantante.

"Creía que era como un LinkedIn"

Preguntada por el motivo por el qué se abrió OnlyFans, Mala admite que "no tenía ni idea de qué era. Y me gustaba la idea como de compartir mi mundo íntimo, fetiche... con peña rara". También ha asegurado que "se gana mucho dinero, una locura".

La artista analiza desde la lejanía esta aplicación y reconoce que "cualquier persona que tiene derecho por x dinero a tener algo de ti, luego se creen que son tus dueños. En el fondo es una forma de prostitución".

"La gente que maneja eso quieren explotarte, nunca vas a ganar. Pero si tu quieres abrirte una cuenta, ábrela", afirma la cantante. "Yo creía que era como un LinkedIn. El mismo día me abrí LinkedIn y OnlyFans", reconoce ante Jordi Évole.