Los Goya y los Oscar: como un huevo y una castaña

Puedo comprar el principio del argumento: los americanos serán horteras, los mayores consumidores de pizza de todo el mundo, pueden realizar los concursos más estrambóticos y todo lo que quieran, pero... llevan impregnado en la piel un impresionante, respetuoso y admirable sentido del 'show' y del espectáculo que lo dominan de manera impecable.

Cuando cada año observo los agradecimientos y los discursos públicos de quienes han conseguido una preciada estatuilla se me cae la baba, aplaudo desde mi sofá, y por desgracia siempre acabo comprobando la diferencia sideral existente entre ellos y nosotros.

Para empezar, allí no veo proclamas angustiosas contra alguna acción del Presidente o de quienes les gobierna, tanto da si mandan demócratas o republicanos. ¡¡Y mira que se lo ponen a huevo!! Allí el discurso jamás es una opción para realizar proclamas y la política queda siempre en el banquillo. ¿Miramos por aquí?

Pues por aquí no paro de ver gente que cuando recibe un premio en lugar de transparentar su alegría... muestra su enfado de manera visible. Que se note. Por lo que sea, por una forma crítica de vivir, por una habitual insatisfacción o por dar la nota... En los Goya se reivindican cosas, casi siempre contra el Gobierno; que por cierto jamás se puso manos a la obra para atender esas peticiones... En los Estados Unidos, en los Oscars, los premiados sonríen y hablan de cine.

¿Recuerdan el 2003, el año del "No a la guerra"? Daba la impresión que obtenía un Goya a aquel que gritara el eslogan con mayor potencia. Y no. Aznar no movió un dedo por detener aquella contienda.

Además... qué manera tan fácil y tan poco trabajada para empezar o acabar un discurso con la frase: "¡¡Viva el cine español!!". Transparentan demasiado la rabia. Un servidor no lo entiende mucho, porque si están celebrando un premio, ¿porqué están enfadados? Es que parece que... a más gritos, más subvención. Y no.

Sé que no me toca pero en el terreno de la alfombra roja, aunque siempre existe alguna excepción, la casi totalidad de indumentarias, trajes y vestimentas tienen la elegancia como denominador común. ¿Qué es la elegancia? Lo contrario de lo hortera. Es evidente que son un país mucho más joven que el nuestro, pero nosotros hemos hecho tanto el tonto que ya nos llevan años luz de diferencia... A ver si los horteras no van a ser ellos...