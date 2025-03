Marian Rojas Estapé: comunicar desde la pasión

Hoy aparco la tele y la radio y explico cuatro notas sobre la psiquiatra Marian Rojas Estapé (Madrid, 2-11-1983), a quien fui a ver presencialmente el pasado jueves al Centre de Congressos d'Andorra, con más de 1.200 personas que abarrotaron el auditorio.

Es más: incluso la organización del evento (Creand Fundació) habilitó una sala adjunta con dos súper pantallas de video porque una vez más -la psiquiatra ya estuvo el año pasado en el Principado- las previsiones volvieron a superar las expectativas.

Haciendo simple una regla de tres, si 1.200 personas fuimos a verla en un país en el que residen 81.000, implica que el 1,48% de la población del país estuvo en el evento. En España ese 1,48% de la población implicaría que la hubiesen visto in situ 710.400 personas. Igual es una tontería. O no.

Conferencia sin papeles

Para empezar, me apasiona cómo comunica esta mujer. Una hora y cuarenta minutos de conferencia, sin beber un sorbo de agua (no será porque en Andorra no hay) y sin un papel ni una pantalla donde apoyarse.

El título de la conferencia era: 'Recupera la mente, reconquista tu vida'. Alguien puede pensar a ver si explicó cómo se hace eso. Creo que ni Marian ni nadie tiene el poder para solucionar tales propósitos, pero sí que ella aportó su formación y sus herramientas para hacerlo.

Explicó lo de las "personas vitamina", cuyo origen lo creó ella misma hace pocos años conversando con personas en las que la toxicidad era moneda común; fue entonces cuando Marian aportó: "¿podemos aportar algo de optimismo al debate en algo que sume y no reste?".

Visita a 'El hormiguero'

Hace pocas semanas, coincidiendo con la visita de Marian Rojas a 'El hormiguero', se produjo en redes sociales, claro; y si no dónde, un alud de críticas hacia la psiquiatra, dudando sobre algunas de sus tesis y asegurando que va a programas en donde su pretensión es vender sus libros. ¡Nos ha jodido la madre superiora: a ver si pretenden que destroce su obra! Insisto. Lo llevamos en la piel: este país sigue y seguirá siendo aquel en el que todos quieren que te vaya bien hasta que te empieza a ir bien, y en el que insultar a quien piensa diferente se ha convertido en normal.

Promovió la vuelta a la conexión con la naturaleza y el movimiento ("Yo no hago deporte, yo camino mucho"). Me alegra saber que pensamos igual. Menos haters, menos "fast" a la vida, más calma y más Marian.