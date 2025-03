Isa Pantoja descubre el sexo de su bebé con un 'gender reveal' en directo

Noche de lo más especial para Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes conocían en directo desde '¡De viernes!' el sexo del bebé que esperan. La pareja no sabía nada, solo lo conocía Germán, un amigo muy especial para ambos y quisieron hacerlo en el programa ante todos los espectadores.

"Expectantes" y "con ganas de poder decirlo ya", Isa y Asraf aseguraban querer "poder hablar de un chico o de una chica", pero tardaron en conocerlo, ya que no fue hasta pasados unos minutos cuando el amigo de ambos desveló el sexo.

Santi Acosta les anunciaba que si el humo que salía era morado, significaba que es niño; si era amarillo, entonces se trataba de una niña... y finalmente el secreto salía a la luz: ¡un niño!

"Yo lo sentía", aseguró Isa al conocer el dato visiblemente emocionada. Por su parte, Asraf confesaba: "Estamos súper felices y súper contentos. Lo que valoro ahora mismo es que venga con salud".

En cuanto al nombre, antes de conocer el sexo la pareja desveló que "si fuese niña, un nombre que siempre me ha gustado es Rania, como la reina de Jordania. Y de chico no hay uno que me encante, porque lo que pensamos que no sea un nombre clásico, pero tampoco que sea clásico marroquí. Tiene que ser corto y claro".