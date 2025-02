Una mujer se declara nudista y escandaliza a su cita en 'First Dates': "Ni mis hijas me han visto en calzoncillos''

'First Dates', el popular programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera, regala momentos memorables. Las citas entre dos desconocidos que se sientan a cenar con la esperanza de encontrar el amor de su vida dan lugar a todo tipo de situaciones; conexiones instantáneas, sorpresas, comentarios inesperados, revelaciones...

Una de las citas más comentadas de la semana posterior al Día de San Valentín fue la que protagonizaron Paquita y José Antonio, de 78 y 77 años respectivamente. Paquita, auxiliar de enfermería jubilada de Barcelona, empezó definiéndose como una mujer "liberal y trabajadora". Tras más de 21 años sin su marido, se presentó al programa de citas decidida a encontrar un hombre que completara su vida. Eso sí, este tenía que aceptar una de sus pasiones.

"'Soy nudista. Suelo ir de camping. Todos vamos desnudos y hay una buena armonía. Me encanta'', explicaba Paquita que, de hecho, reconocía ser una persona pasional, y eso mismo andaba buscando: "La líbido la tengo casi igual a pesar de tener casi 80 años, pero en las posturas hay que tener cuidado'', decía entre risas.

"¿Te gusta el nudismo", le preguntó Carlos Sobera a José Antonio, un empresario jubilado de Córdoba afincado en Barcelona. La pregunta le sorprendió, dejando claro que eso no era lo suyo.

José Antonio se definió como "un hombre muy fuerte en la cama". "Pero hace un año que no lo pruebo porque decidí que hasta que no encontrara pareja no hacerlo'', comentaba. Eso sí, le reveló a Paquita que no había practicado nunca el nudismo: "El nudismo le gusta a todo el mundo, pero yo no hago nudismo. Ni mis hijas me han visto en calzoncillos'', reconocía.

Paquita y José Antonio, durante su cita en 'First Dates' / Cuatro

"¡Qué antiguo eres!"

Paquita, ya de primeras, no pareció conectar demasiado con su cita. ''No es la persona que me hubiera gustado, me gustan más delgados'', sentenció.

En la mesa, Paquita volvió a sacar el tema del nudismo. "Yo no, si ni mis hijas me han visto en calzoncillos", insistió él, ''¡Qué antiguo eres!'', le espetó ella. ''Si lo quiere hacer, que lo haga, pero en un sitio donde no la vea gente conocida'', llegó a decir el soltero junto al equipo del programa.

José Antonio buscaba una mujer con la que convivir bajo al mismo techo, algo que también tiró para atrás a Paquita. "Yo tengo que conocer mucho a la persona para convivir'', declaró.

La decisión final

La mujer también quería saber si él era activo en la cama. "Ahora mismo no puedo porque me tienen que operar de la próstata'', explicó el andaluz. ''Habrá que esperar a que lo operen'', bromeó ella. Lo que José Antonio quiso dejar claro era su pasión por el sexo, aunque "el 'aquí te pillo aquí te mato'" no le gusta, confesó.

Aunque la primera impresión no fue del todo buena, finalmente ambos solteros acabaron por encontrar cierta sintonía, dando paso a una segunda oportunidad en la decisión final. "Me has parecido muy buena persona y es necesario conocerse'', dijo Paquita mientras José Antonio aceptaba una segunda cita.