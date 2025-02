Ana Obregón, Aurah Ruiz y la desmitificación de la maternidad: "Los hijos nunca son lo que tú te imaginas que van a ser"

"La maternidad es el único fenómeno de la naturaleza que te hace a la vez extremadamente fuerte y extremadamente vulnerable", asegura la abogada y escritora Cruz Sánchez de Lara. Una afirmación que sostiene a partir de sus propias experiencias personales y después de escuchar las historias vitales sobre la maternidad de siete mujeres famosas en el nuevo programa de entrevistas 'Madres: desde el corazón' en Mitele PLUS, de Mediaset.

Algunos de los relatos están marcados por la pérdida de un descendiente, como en los casos de la presentadora Ana Obregón y la exmujer del exportero de fútbol Santi Cañizares, Mayte García; otros por la enfermedad, como la 'influencer' Aurah Ruiz con su hijo Nyan, o los problemas de salud mental y de adicciones, en el caso de la cantante Mai Meneses. Otras historias están condicionadas por la discapacidad, como la periodista y escritora Irene Villa; la labor en la primera línea política, como es el caso de la exdirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, y la diversidad familiar, en el caso de la actriz Melani Olivares.

Cruz Sánchez de Lara en la presentación de 'Madres: desde el corazón' / MEDIASET

"Durante mucho tiempo se nos ha contado el mito de la familia feliz, los niños sanos, con notazas en el cole y sin problemas. Hay que contar que la maternidad somos dos personas, una madre y un hijo o una hija, pero son dos vidas que tienen que evolucionar de manera paralela siendo dos personas distintas", reflexiona la comunicadora. "Los hijos nunca son lo que tú te imaginas que van a ser, no se corresponden con lo que tú hayas soñado porque te haces una imagen idealizada. Los hijos son personas que se equivocan, sufren, lloran y tienen problemas. Eso no se nos cuenta y se nos prepara para que nuestros hijos sean la prolongación de nuestros sueños", añade Sánchez de Lara.

Rompiendo prejuicios

El primer programa, ya disponible en la aplicación, sigue el testimonio de la participante de 'realities' Aurah Ruiz, que tiene un hijo con una enfermedad rara incurable junto al futbolista Jesé Rodríguez. "Vivió un año de su vida en el hospital con su hijo, sin saber a qué se enfrentaba, sin poder dormir por las noches, porque el niño podía entrar en hipoglucemia y morirse", explica Sánchez de Lara.

Un espacio que también rompe con prejuicios y estereotipos: "Aurah transmite una imagen de felicidad permanente, de frivolidad y de exuberancia que te genera hasta un cierto prejuicio. Cuando te sientas con ella, ves que es una madre entregada con el corazón en la mano". "Jamás en mi vida pensé que sería seguidora de Aurah en Instagram y ahora la sigo porque yo ya no veo esa exuberancia. Veo una madre que está sacando a su hijo adelante, que no quiere bailar una canción en la cubierta de un barco para que la sigan, sino volver a dormir a casa con su hijo", expresa la presentadora.

Aurah Ruiz y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón' / MEDIASET

Fortaleza y fragilidad

El programa contará con un segundo formato, ‘Madres: voces desde el alma', que relata las historias de mujeres anónimas con hijas e hijos desaparecidos o que han perdido la vida inesperadamente a manos de un criminal. El primer caso es Nines Triano, madre de Isaac López, un rapero que mataron las bandas con cuatro puñaladas por la espalda. "Todos, cuando van a nacer nuestro hijo, nos imaginamos un niño sano, gordito, precioso y sin ningún problema, pero de repente se te quitan todas las tonterías de golpe porque la vida te enseña que puedes ser muchísimo más duro de lo que parece", comenta Sánchez de Lara.

Unas historias personales que muestran que "la madre es coraje y fuerte, pero también es frágil". "Lo que a mí más me impresiona es que ser madre te hace poderosa y fuerte a la vez, porque eres capaz de vencer cualquier obstáculo, pero te hace frágil y vulnerable porque tú no sabes gestionar el amor que sientes por tu hijo", explica la presentadora, que se estrena en la televisión con estos dos formatos. "Si muere antes que tú, eso va contra la natura y es muy doloroso. La mezcla de los conceptos de la máxima fragilidad con la máxima fortaleza me parece que solamente será la maternidad", añade.