Alba Brunet: "Para mí fue maravilloso ver y normalizar una relación entre dos mujeres en una serie"

'Sueños de libertad', la serie de sobremesa de Antena 3, acaba de celebrar un año convertida en la más vista de la televisión española. Entre sus múltiples personajes hay una pareja que se ha ganado desde el primer día el apoyo del público, Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet), que llevan meses manteniendo una relación a escondidas porque en esos años, finales de los 50, la sociedad todavía no aceptaba con normalidad a una pareja homosexual. La actriz que da vida a esta última, la empleada de Perfumerías De la Reina, habla de lo que supone interpretar un personaje así, después de haber estado en series como 'Acacias, 38' y 'Mòpies'.

¿Qué tiene de especial 'Sueños de libertad' para haberse convertido en la ficción más vista de la tele española?

Creo que tiene una gran variedad de historias y de tramas con las que cualquiera se puede sentir identificado. Me imagino que habrá algo más, pero no sé bien lo que es. No creo que sea el factor suerte, sino que habrá algo que estamos haciendo bien. Hacer una serie diaria es muy difícil.

Usted ya tenía experiencia con 'Acacias, 38'. El ritmo no tiene nada que ver con las semanales.

Cuatro años estuve en 'Acacias'... Claro, las series de ocho o 10 capítulos a lo mejor se ruedan en tres meses y en ese tiempo las jornadas son muy cansadas. Pero aquí estamos hablando de una serie de larga duración, con muchos meses de entrega y dedicación, de estar ahí día tras día, con semanas más difíciles que otras y con más o menos secuencias, en las que tienes que estar muy concienciado. No es un trabajo fácil que sepa hacer cualquiera.

Su personaje, Fina, lleva meses viviendo una historia de amor oculta con Marta.

Tiene que estar oculta porque en el contexto en el que nos encontramos, el hecho de que dos mujeres se amen era pecado, algo supercastigado. Si las descubren las consecuencias serían muy graves.

Alba Brunet y Marta Belmonte, como Fina y Marta en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS

¿Recurrió a la familia para documentarse de aquella época?

Sí, aunque no he tenido referentes directos sobre cómo llevar la homosexualidad en esa época. Mi abuela no puede hablar de lesbianismo porque no conocía a nadie homosexual. Ella estaba en un pueblo muy chiquitito y muy posiblemente había gais, pero debían estar muy escondidos. También me he leído las memorias de mi abuelo, que me ayudan mucho a documentarme de ese contexto.

¿Ha aprendido muchas cosas revisitando esa época?

No me queda tan lejana como 'Acacias'. Mi abuela era joven en esa época así que, más que redescubrir, lo que me ha gustado ha sido imaginarme cómo vivió ella.

La relación de Fina y Marta ha calado tanto que incluso la han bautizado con un nombre, #Mafin.

Sí, se ha convertido en un fenómeno que nos ha sorprendido. Creo que muchas personas se han podido sentir identificadas y entendidas a través de nuestra historia, y ese es el mejor regalo.

¿Cree que la representación del colectivo LGTBI+ ha mejorado mucho?

Desde luego, aunque queda trabajo por hacer. En la mayoría de las series hay representación del colectivo, es algo que se va normalizando.

Alba Brunet, en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS

Son referentes necesarios, porque a día de hoy todavía hay agresiones homófobas.

Muy necesarios. Recuerdo cuando había la trama lésbica de 'Hospital Central', una de las pocas que teníamos hace años. Yo era muy pequeña, pero para mí fue maravilloso ver y normalizar una relación entre dos mujeres en un puesto de trabajo y que lo podían llevar libremente.

¿Cree que Marta y Fina podrán algún día hacer lo mismo, dar visibilidad a su relación?

Lo veo imposible. Creo que van a poder empezar a hablar de su relación con personajes concretos que puedan respetarlas y no juzgarlas. Pero abiertamente, en los años 60 era muy complicado, porque podía haber consecuencias graves. Podían ir a la cárcel, las torturaban o las sometían a tratamientos muy duros.

Ahora Marta va a casarse con Pelayo y Fina no lleva muy bien esa situación.

Al principio parecía que apoyaba la decisión de Marta pero luego, poco a poco, cuando se va acercando la fecha y ve las consecuencias que puede tener, salen sus inseguridades. Fina puede parecer una mujer supersegura y supercañera, pero también tiene inseguridades. Casarse con él era una forma de protegerse todos, pero se están dando cuenta de que también puede tener consecuencias nocivas para la relación.

En la serie a la que sustituyeron, 'Amar es para siempre', había cambios de personajes cada uno o dos años. ¿Va a pasar lo mismo en 'Sueños de libertad'?

Aquí hay movimiento constante de personajes. Es verdad que como 'Amar es para siempre' se ambientaba en un barrio y cada año cambiaban algunos comercios era más fácil habilitar caras e historias nuevas. En 'Sueños de libertad' todo parte de la familia De la Reina y los conflictos que hay con la empresa, así que es más difícil hacer cambios drásticos. Pero va a haber entradas y salidas, seguramente algunas que van a sorprender una barbaridad, y que van a doler mucho.