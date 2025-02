'Su Majestad' Anna Castillo revoluciona la monarquía española: "A ver qué le parece a Leonor"

Puede que los Borbones no tengan todavía su 'The Crown' como la ha tenido Isabel II en Netflix, pero últimamente la ficción está poniendo más que nunca el foco en la monarquía española. Unas semanas después del estreno de 'La vida breve', sobre el reinado de Luis I, y a falta de que dentro de poco llegue 'Ena. La reina Victoria Eugenia', centrada en la mujer de Alfonso XIII, este jueves 27 de febrero es el turno de 'Su Majestad', serie de Amazon Prime Video creada por Borja Cobeaga y Diego San José (artífices de 'Ocho apellidos vascos') protagonizada por Anna Castillo, en el papel de la heredera al trono de España.

No interpreta a Leonor, sino a Pilar, ya que su personaje, como el resto de la serie, es ficción, aunque la trama esté ambientada en la actualidad y haya muchos elementos que nos pueden resultar cercanos: la princesa se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo financiero de su padre, que tiene que exiliarse durante un tiempo para alejarse de la primera línea pública, aparece un dúplex donde el rey se reunía con sus amantes, hay un príncipe británico que se dedica a vender libros hablando de su familia...

"Esas referencias están, y algunas incluso de manera involuntaria", reconoce Ginesta Guindal, directora de la serie junto a Cobeaga. "Por ejemplo, cuando ya teníamos los guiones escritos, pasó lo del "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso y en la serie pasa algo parecido en una de las primeras escenas", señala haciendo referencia a una secuencia en la que la protagonista musita unos insultos contra los pitidos del público en una final de la Copa del Rey (algo con lo que también han tenido que lidiar alguna vez alguna vez Juan Carlos I o Felipe VI).

Llegar "a más sitios cómicos"

Cobeaga y San José siempre tuvieron claro que preferían no hacer un 'biopic' de la actual monarquía española. "A mí me daría bastante pereza estar limitado por la realidad, tener que escribir una serie en base a gente que existe y ser fiel a lo que ha ocurrido. Es mucho más divertido poder decidir tú lo que ocurre, ser libre para inventarte lo que quieras, coger de la realidad lo que te apetezca, hacer una mezcla o incluso contar cosas que no han ocurrido. Así llegamos a sitios más cómicos", recalca San José.

El también creador de 'Celeste' y 'Vota Juan' niega que en la decisión de no optar por el 'biopic' tuviera nada que ver el miedo a posibles futuras demandas. "Es que tampoco hemos escrito nunca para provocar", resalta. "Lo que hemos intentado en 'Su Majestad' es entender qué hay en Pilar cuando no está expuesta al escrutinio. Es la historia de alguien que da un salto en cuanto a maduración", señala San José sobre su protagonista, una princesa caprichosa, altiva y engreída que empieza a entrar en vereda gracias a su nuevo secretario, Guillermo (Ernesto Alterio).

Aunque al principio haya un gran choque entre ambos personajes. "A Pilar le han dejado siempre hacer un poco lo que le ha dado la gana, básicamente, para que no moleste. Y cuando entra alguien que le pone límites no le sienta nada bien", explica Castillo.

Pablo Derqui, en 'Su majestad' / AMAZON PRIME VIDEO

Límites son, precisamente, lo que no han tenido los creadores de 'Su Majestad'. "De igual manera que cuando hacíamos 'Vaya semanita' nunca tuvimos ningún cortapisa ni ninguna llamada para cambiar lo que estábamos haciendo, por increíble que parezca, aquí Amazon Prime nos ha dado libertad absoluta para hacer lo que hemos querido. Si en algún momento nos pasamos de frenada o, por el contrario, nos quedamos cortos, es solo responsabilidad nuestra", subraya Cobeaga, que también ha estado detrás de títulos como 'No me gusta conducir' y 'Pagafantas'.

El himno de España en versión techno

"Nos da pena... Porque realmente sería más épico contar que hemos tenido que sortear la censura con subtextos", incide San José sobre una serie compuesta de siete episodios de unos 30 minutos cada uno en la que incluso veremos a la princesa (que por su faceta 'fashionista' también tiene similudes con Victoria de Marichalar) pinchando el himno de España en versión techno. "Estoy convencido de que habrá gente que pensará que [esa escena] es una horterada y otros a los que les hubiera gustado estar ahí. Esa ambigüedad con la percepción que se puede tener es uno de los puntos fuertes de la serie", afirma Cobeaga.

Ernesto Alterio, en 'Su Majestad' / AMAZON PRIME VIDEO

Porque la propia existencia de la monarquía siempre ha generado un gran debate entre la ciudadanía. "En esta serie no hay un juicio ni ninguna voluntad de cambiar la opinión de nadie", insiste Guindal, que reconoce que lo que sí les encantaría es que la viera Leonor, la auténtica heredera. "A ver qué le parece".