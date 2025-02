Jesús Calleja sentencia a los terraplanistas después de volver del espacio: "Yo te hablo de lo que he visto..."

El conocido presentador de televisión Jesús Calleja se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio, tras Miguel López-Alegría y Pedro Duque.

Después de largos meses de entrenamiento y con 59 años, Calleja ha logrado viajar al espacio, su sueño desde que tiene uso de razón. El lanzamiento se ha producido a las 16.50 horas del martes (hora peninsular española) a bordo del cohete 'New Shepard' de la empresa Blue Origin.

Aunque tan solo han sido 10 minutos de trayecto, el presentador ha calificado la experiencia como la más extraordinaria que ha vivido.

"No te puedes hacer una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba. Es algo que supera cualquier cosa que me hubiera imaginado. Tenemos algo que es tan extraordinario que, si no lo ves, es imposible contarlo", ha manifestado.

Contra el terraplanismo

Ante el auge de los pensamientos terraplanistas -que sostienen que la Tierra no tiene forma de globo, sino que es plana-, Calleja ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que, a día de hoy, siguen creyendo en ello. “Puedes tener una creencia, pero yo te hablo de lo que he visto. He estado allí”, ha subrayado.

“Si hay terraplanistas, con respeto, no es cierto. No os creáis eso. Que no se vea la curvatura no significa que no exista. Nuestro planeta es esférico”, ha zanjado.

Asimismo, antes de volar ya se dirigió a ellos: "Tengo una mala noticia para vosotros, mirad qué pedazo de vistas tengo. Llevaré una cámara especial aquí (en la muñeca), no empecéis con el ojo de pez o que si el cristal lo han curvado", son las primeras palabras que ha dicho en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Además, Calleja ha querido hacer hincapié en la importancia de cuidar el planeta, ya que es el único que conocemos donde hay vida.

¿Un montaje?

Debido a las escasas imágenes que hay de Calleja en el espacio, muchos usuarios de las redes sociales afirman que se trata de un montaje.

Ante esto, el presentador ha explicado que la experiencia se podrá ver en los próximos capítulos de su documental ‘Calleja en el espacio’, que emitirá Prime Video.

De momento, en el documental podemos ver entrevistas con los astronautas españoles que llegaron al espacio, Pedro Duque y Miguel López Alegría. En una segunda parte, aún pendiente de emisión, veremos a Calleja entrenando y preparándose para el gran día.