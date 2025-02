Últimos fichajes

"Hola, soy Laura Cuevas, conviví durante más de 20 años con Isabel Pantoja, conozco secretos de Cantora que todavía nadie ha contado y ahora puede ser que yo los cuente porque me voy a Supervivientes 2025". Con este apasionante cebo televisivo tenemos a esta nueva participante del 'reality' que se presenta como la gran apuesta de la cadena de Fuencarral a partir del jueves de la semana que viene.

Como un servidor no tenía el gusto de conocerla, el amigo Google me ha chivado que se trata de la hija de un trabajador de la finca en la que vive la tonadillera Isabel Pantoja, y que es conocida exactamente por lo que explica en su video: explicar interioridades ajenas. Mmmm... Una deliciosa muestra de la privacidad en ámbitos laborales. Es decir, que secretos vendo que para mí no tengo.

No creo que ustedes puedan verla algún día en un programa de La 2, o en Canal Historia. Según cuentan ya hace años que saca la cabeza en espacios de televisión semejantes, como por ejemplo en 2015 fue concursante de Gran Hermano VIP. ¡Vaya! Ya hace diez años era VIP y un servidor sin saberlo. La cuenta oficial de instagram del reality ha bautizado la presentación con la frase: "con ella, la leña arde".

De acuerdo: es entretenimiento, se trata de una cadena privada, y por tanto pueden hacer con su dinero lo que quieran. Pero les pido que reflexionen conmigo esta apuesta, porque entiendo que proponer a una concursante que se dedica a desvelar interioridades (y con quien crees que vas a sumar audiencia, único objetivo del espacio) en el fondo es sinónimo de tratar de idiota al público al que te diriges, con la archiconocida explicación de: "es lo que quiere la gente".

Además han confirmado su presencia en esta edición la actriz Beatriz Rico, un estilista de nombre Pelayo Díaz, una tertuliana llamada Makoke -de profesión, tertuliana-, el famoso Álvaro Muñoz Escassi, Carlo Constancia (hijo de la modelo Mar Flores y que acaba de ser padre), y un diseñador de nombre Joshua, porque siendo diseñador no te puedes llamar Gregorio. ¡Ah! Y que nadie descarte al famoso Montoya, que ya estará pensando en un baile, una frase pegadiza o un grito para pasar a la historia de la televisión.

En fin, que ni por todo el oro del mundo un servidor participaría en un programa semejante. Bueno, por todo el oro del mundo, sí. ¿A cuánto se cotiza que te eliminen en el primer programa?