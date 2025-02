Los motivos del italiano Olly para renunciar a Eurovisión: ¿Su pasado homófobo y machista o el 'autotune'?

El representante italiano para Eurovisión, Olly, ha renunciado a participar en la final del certamen en Basilea. Este cantante, que se había convertido en todo fenómeno entre los jóvenes con sus canciones con 'autotune', ha decidido dar un paso atrás y será el antautor Lucio Corsi, segundo clasificado en el Festival de Sanremo y representará al país con "Volevo essere un duro".

El rapero Federico Olivieri, mucho más conocido como Olly, ha opacado el epicentro mediático después de viralizarse algunas canciones del pasado, cuando el cantante tenía 18 años, donde se evidencian letras machistas y homófobas, y que podría haber llevado al artista a renunciar definitivamente.

"Eres un maricón, no me acostaría con esa tía, no me gusta el VIH, en la tele te masturbas tanto que no te da el sida" o "El día que la encuentre me casaré con ella o la mataré. Si no puede quedarse aquí a salvo, no te la dejaré a ti. Y sí, estoy celoso de lo que no tengo", son algunas de las frases que escribió en el pasado para sus canciones, aunque ya hace dos años que demostró arrepentimiento y aseguró que "una frase como esa no debe volver a pronunciarse jamás". De hecho, en algunos conciertos ya ha cantado estas canciones cambiando la letra para demostrar que ya no es esa persona. "Soy responsable de ello, pero he crecido", afirmó entonces. "A los 18 años no tenía la conciencia de ahora. Me avergüenzo de ello y por eso eliminé el video".

Sin embargo, otra vertiente destaca que puede que no sean las críticas por estas canciones las que hayan llevado al artista a tomar esta decisión. Cabe destacar que en Eurovisión está prohibido el 'autotune', característica principal de la música de Olly, algo que también ha podido ayudarle a tomar una decisión sobre su participación en el certamen.

El comunicado de Olly

"Llevo días cuestionándome y preguntando la opinión de todo el mundo, la respuesta siempre es la misma: 'al final tienes que hacer lo que sientes', porque todo el mundo sabe lo mucho que me importa ser yo mismo, siempre. Aquí no creo que os entristeciera que cambiara de concierto para Eurovisión, pero creo firmemente que necesito conectar con todo lo que me está pasando, antes de mirar aún más lejos, para continuar con mis queridos directos de los que siempre hablo con infinito orgullo.

Por tanto, he decidido renunciar a la oportunidad de participar en el Festival de Eurovisión, sabiendo que es una de esas cosas que te pasan quizás sólo una vez en la vida. Doy las gracias a quienes me han votado y me han dado la oportunidad de tener este privilegio: espero veros pronto en uno de mis conciertos para corresponder a todo el cariño que estoy recibiendo estos días. Para mí, esta decisión es mi forma de escucharme a mí mismo y quizá también mi retorcida forma de dar las gracias.

Algunos dirán que estoy renunciando a un sueño, aquí creo que solo estoy eligiendo vivirlo a mi tiempo. Deseo la mejor de las suertes a quien ocupe mi lugar: la música en Italia está llena de artistas formidables y el reparto de este año es la prueba más sincera de ello. ¡Creed siempre! Algo está cambiando y está a la vista de todos. Un abrazo y nos vemos en la gira"