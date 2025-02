'Cachitos de hierro y cromo' y los momentos más bochornosos de la televisión

'Cachitos de hierro y cromo', el programa de TVE que rescata las imágenes del amplio archivo histórico de la cadena pública, dedica el programa de este sábado 22 de febrero (La 2, 22.00 horas) a la vergüenza ajena. Ángel Carmona, su presentador, sorprenderá a la audiencia con los 'looks' estilísticos, las actuaciones y los bailarines con más poca vergüenza de la televisión.

Esta nueva entrega mostrará los vestuarios más extraños y estrambóticos que artistas atrevidos como el grupo Loco Mía lucían al ritmo de 'hits' musicales como 'Rumba, Samba, Mambo'. También aflorarán algunos trapos sucios, como cuando algunos artistas hacen 'playback' y se equivocan en la letra o cuando intentan cantar y se les escapa un gallo de improviso, un momento que fue muy comentado con la actuación de Manuel Navarro en Eurovisión 2017 interpretando 'Do it for your lover'.

Los gestos obscenos de John Cobra

También se vivirá ese sentimiento de 'tierra trágame' con otro momento relacionado con Eurovisión, el programa especial que montó TVE para elegir a su representante en 2010. Después de interpretar en directo su propuesta, 'Carol', el rapero John Cobra provocó un escándalo al encararse con el público que le abucheaba, al que atacó verbalmente y gesticulando de forma obscena.

La cara de Anne Igartiburu, la presentadora, fue todo un cuadro. En la gala se coronó ganador Daniel Diges.