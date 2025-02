La serie de época en la que participa Lalachus y otro de los colaboradores de 'La revuelta'

Lalachus se ha convertido en uno de los rostros más representativos de TVE gracias a sus intervenciones en 'La revuelta'. El éxito del programa de David Broncano ha propiciado que la cómica incluso fuera la elegida por la cadena para dar las campanadas con el presentador desde la Puerta del Sol, una retransmisión que logró ser líder de audiencia pero que no se libró de la polémica por culpa de la famosa estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' que le ha valido una denuncia por parte de Abogados Cristianos, organización que considera que se pudo cometer un delito de incitación al odio y otro contra los sentimientos religiosos.

También ha sido una de las protagonistas del reciente Benidorm Fest, ya que presentó junto a Aitor Albizua los especiales de RTVE Play sobre el certamen musical del que salió elegido la próxima representante española en Eurovisión, Melody.

Pero este jueves 20 de febrero podemos ver a Lalachus en una faceta diferente, la de actriz. No es la primera vez que la humorista tiene un pequeño papel en una serie de televisión, ya que hace unos años fue la encargada de dar vida a Lydia Lozano en 'Veneno', la serie de los Javis para Atresplayer que recreaba la vida de Cristina Ortiz.

Lo que sí que es nuevo es que su último proyecto sea una serie de época. Se trata de 'La vida breve', la ficción de Movistar Plus+ creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Reyes de la noche', 'Cuerpo de élite', 'Días mejores') que recuerda, en clave cómica, la vida del monarca más breve de la historia de España, Luis I.

Seduciendo al rey

Precisamente, todas las secuencias del personaje de Lalachus son con Carlos Scholz, el actor que da vida al efímero rey. De hecho, trata de seducirlo cuando el hijo de Felipe II (papel que encarna Javier Gutiérrez) busca a una amante porque su esposa, Luisa de Orleans (Alicia Armenteros), no le presta la atención que él desea.

Carlos Scholz y Lalachus, en 'La vida breve' / MOVISTAR PLUS+

El personaje de Lalachus en 'La vida breve', de la que Movistar Plus+ estrena sus tres últimos episodios este jueves, le permite explotar su faceta cómica. Y lo curioso es que la humorista no es la única colaboradora de 'La revuelta' que aparece en la serie, ya que Miguel Campos también mostró en el programa de La 1 TVE una foto de su intervención en la ficción de Movistar Plus+. Eso sí, más irreconocible, ya que en la serie sale sin su habitual barba.