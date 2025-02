¿Cae el "Caiga"?

Si un milagro no lo evita, el nuevo 'Caiga quien caiga' desaparecerá en dos semanas de la parrilla de Telecinco. Alguien que no esté muy al día de las noticias de la televisión puede pensar: "Pero si esta nueva etapa ha comenzado hace cuatro días". Cierto. Es que incluso ayer miércoles hizo un mes, por cuanto la primera emisión de esta nueva etapa del "Caiga" se inició el domingo 19 de enero.

La cuenta atrás es de manual y se inspira en la vieja táctica de avanzar el final de un programa a algún medio de comunicación. El típico "yo no te he dicho nada pero si quieres utilizar la información, ya lo sabes". Por edad, o por lo que sea, un servidor ya ha pasado por esta situación en la que conoces que un programa se acaba.

Mientras perdura esa cuenta atrás y el programa sigue emitiéndose uno espera el milagro, a esa primera hora de la mañana en la que te hacen llegar que el espacio ha tenido un inexplicable subidón de audiencia, y nace la esperanza. A veces esa resurrección se explica por algo tan sencillo como que las cadenas de la competencia no han emitido un producto atractivo. Pero por lo general, la decisión está más que tomada, porque cualquier programa tiene unos costes de producción altísimos. Un día comentaré este tema.

A ver: que se acabe un programa no es ni mucho menos un drama. Es un trabajo que se acaba y nada más. Pese a ello, les puedo asegurar que conozco algunos presentadores que no saben gestionar sus egos y que dan por hecho que cuando empiezan un espacio es para toda la vida. Y no es así: primero, porque cuando les cancelan un programa se dedican a generar pena en redes sociales y reivindicar la injusticia que padecen. Y segundo, porque en los contratos televisivos (conozco bien el negocio) jamás existe la cláusula que ponga el término "indefinido".

Pero un programa no fracasa sólo. Debería ir de la mano e ir extensivo a un flagrante fallo del programador que lo ha colocado en ese día y a esa hora. Porque en el caso concreto del "Caiga...", ¿Qué ocurre, que Santi Millán es muy bueno sólo para un formato como 'Got Talent' y muy malo para el resto? ¿Qué pasa en el "Caiga" Santi Millán no vocaliza o su look es rubio y genera rechazo? ¿Tocamos el tema del cásting de colaboradores? En definitiva: programas fracaso, productoras fracaso y también programadores fracaso. El que nunca se queda sin trabajo es el tercero. ¿Justo?